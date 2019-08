Neymar | affare con il Barcellona a rischio | i blaugrana ritengono alte le richieste

As : Il Real accelera su Neymar. Nell’affare James come contropartita : Il Real Madrid si prepara a sferrare il colpo finale per accaparrarsi Neymar. Avrebbe superato il Barcellona e sarebbe nella posizione più vantaggiosa per avere la firma del calciatore, scrive As. Nelle prossime ore i contatti si intensificheranno e il Real Madrid potrà sorprendere tutti. Un’operazione in cui sarebbero inclusi comunque dei giocatori come contropartita. E più passano le ore più sembra probabile che nell’operazione ...

As : Il Real Madrid semplice osservatore nell’affare Neymar. Aspetta l’occasione giusta : As scrive che nell’operazione Neymar il Real Madrid fa la parte dell’osservatore. Tiene le orecchie dritte e i cellulari pronti, in attesa che le circostante consentano al club di entrare nel gioco, ma non prende iniziative. Florentino ha già detto di volere il brasiliano la scorsa estate, ma sa che Neymar vuole tornare al Barcellona. E sa che il Barça sta negoziando seriamente con il PSG. Una delegazione si è recata a Parigi ...

Neymar Juventus : si sblocca l’affare - PSG apre alla cessione : Neymar Juventus: il PSG apre alla possibilità di cedere il brasiliano, ecco la situazione attuale. Novità sul caso Neymar arrivano dalla Spagna: secondo il quotidiano Deportes Cuatro, il Paris Saint-Germain si sarebbe detto disposto ad ascoltare le proposte dei club interessati. In questo momento il Barcellona è in vantaggio, essendo disposto a mettere sul piatto i cartellini […] More