Nel cuore di Miley Cyrus potrebbe esserci Kaitlynn Carter

AntoNella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo : "Ho il cuore distrutto - ma non c'entrano ex" : Una storia degna delle più travolgenti in onda su Temptation Island. Solo che qui, i sentimenti messi in ballo non conoscono falò di confronto, ma repliche e ripicche via Instagram. A rimanere incastrati in questo nuovo caso di tradimento fra celebrità social sono Francesco Chiofalo, che proprio nel programma di Filippo Bisciglia ha ottenuto la popolarità mediatica, e quella che fino a poche ore fa era la sua ragazza, Alessandra Fiordelisi.La ...

Carola Varini - la fashion e food influencer con la Juventus Nel cuore - : Marco Gentile Carola Varini è una modella e imprenditrice che sta letteralmente spopolando su Instagram. La 29enne non ha mai nascosto la sua fede calcistica per la Juventus con i tifosi bianconeri pazzi di lei sui social Carola Varini è una sexy food e fashion influencer che sta spopolando su Instagram con quasi 120.000 follower al suo attivo. La giovane 29enne ha anche un passato da video designer e da modella per poi arrivare alla ...

Morto Carlo delle Piane a 83 anni. Grande amico di Pupi Avati - l’attore esordì Nel 1948 come Garoffi Nel “Cuore” di De Sica e Coletti : È Morto a 83 anni Carlo delle Piane, attore di lungo corso, figura iconica del cinema italiano con una carriera durata 70 anni e iniziata nel 1948, a 12 anni, quando interpretò Garoffi nel film Cuore, dal romanzo di De Amicis, diretto a quattro mani da Vittorio De Sica e Duilio Coletti. Nato a Roma nel 1936, in carriera ha lavorato, fra gli altri, con Totò, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Roman Polanski, Vittorio De Sica, Vittorio Gassmann, ...

Carlo Delle Piane è morto : appena dodicenne interpretò Garoffi Nel film Cuore : Ad 83 anni è morto il noto attore Carlo Delle Piane. Ne dà notizia la moglie, Anna Crispino. L’aritsta aveva

Rifiuti speciali abbandonati Nel cuore di Napoli - sorpresi e denunciati due operai : In seguito alle segnalazioni del personale della polizia municipale di Napoli è stato impedito l'abbandono di Rifiuti speciali in via della Veterinaria nel quartiere Stella, a Napoli. Gli...

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado ad Offenbach - grandine e vento Nel cuore del Paese. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Un forte maltempo ha sferzato la Germania nelle scorse ore, causando gravi Danni. Polizia e vigili del fuoco ora sono impegnati nelle operazioni di pulizia e recupero. Colpita soprattutto l’Assia sud-orientale con violente grandinate e forte vento, soprattutto a Dietzenbach e Langen. Probabilmente un tornado ha colpito nei pressi di Offenbach. Secondo Unwetterzentrale.de, c’è il sospetto di un tornado anche a Beelitz, vicino a ...

Felice Gimondi Nel cuore - l’Italia del ciclismo lo omaggia : “gli sarà dedicato Il Lombardia” : Io mondo del ciclismo omaggia Felice Gimondi: dedicato all’ex campione italiano Il Lombardia del prossimo 12 ottobre Sono passati due giorni dall’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano si trovava a mare a Giardini Naxos quando è stato colpito da un malore. Il mondo del ciclismo è ancora a lutto, in attesa di poter dare a Felice Gimondi l’ultimo saluto, martedì nella sua Paladina, ma intanto ...

Mondiali Basket 2019 – BeliNelli suona la carica : “Italia 11ª Nel ranking Fiba? Me la sono segnata! Cuore e grinta le armi per stupire” : Marco Belinelli suona la carica per un’Italia ‘snobbata’ dalla Fiba e in difficoltà nel pre-mondiale: il cestista azzurro vuole una squadra con tanto Cuore e grinta “L’ho visto sul loro profilo Instagram, ho fatto immediatamente lo screenshot. Non siamo nelle prime 10, voglio tenermelo nel telefono come motivazione“, si è espresso così Marco Belinelli in merito al ranking della Fiba che pone l’Italia ...

Terremoto - scossa a Reggio Calabria nella notte di Ferragosto : epicentro Nel cuore della Bovesia : Una scossa di Terremoto ha colpito Reggio Calabria nella notte di Ferragosto, precisamente all’1:26. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria meridionale, distintamente, da migliaia di persone in provincia di Reggio Calabria e in modo più intenso sulla fascia jonica (Melito di Porto Salvo, Bova, Condofuri). L’epicentro, secondo i dati dell’INGV, è stato localizzato in Aspromonte, sulle montagne di Condofuri, vicino ...

Cuore a rischio Nelle notti d’estate - aumenta il rischio infarto : Cuore a rischio nelle notti d’estate. Dopo il tramonto, durante la stagione calda, aumenta infatti il numero degli infarti. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sul ‘Journal of American Heart Association’ a cui ha partecipato Enrico Ammirati, cardiologo del De Gasperis Cardio Center del Niguarda di Milano e co-ricercatore principale dello studio, insieme a Carlo Vittorio Cannistraci del Max Planck Institute di ...

Microcomputer wireless con Intelligenza Artificiale Nel cuore di un paziente al Policlinico Gemelli : Monitorare gli scompensi cardiaci può migliorare sensibilmente la vita dei pazienti e ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri. In quest’ottica Vectorious ha realizzato V-LAP, il primo Microcomputer wireless per il monitoraggio cardiaco. L’azienda produttrice sta conducendo una sperimentazione clinica internazionale che coinvolge anche l’Italia. Il primo intervento è stato realizzato presso l’Università degli Studi di ...

Nel cuore della notte una donna viene svegliata dal suo cane - quando vede il figlio di soli 7 anni scopre la terribile verità : Una storia incredibile che ha come indiscusso protagonista un cane, un labrador di 4 anni che si chiama Jedi. Jedi è un cane speciale, addestrato fin quando era un cucciolo a capire se alle persone malate di diabete ci sono cambiamenti di livelli nel sangue. Un ruolo molto delicato che può salvare la vita di tantissime persone. Jedi era stato adottato da una famiglia che viveva a Glendall, negli Stati Uniti d’America. Il cane ...

Nel cuore di tenebra del Guatemala dove ammazzano i migranti per rubargli gli occhi : In viaggio nella giungla con gli ultimi che marciano verso il Messico sognando l’America. Ma lungo il cammino trovano bande di narcos, poliziotti stupratori e trafficanti di organi

Carlos Corona compie 17 anni. Nina Moric pensa a Fabrizio : "Ci manchi terribilmente. Oggi festeggiamo lontani ma vicini Nel cuore" : Una lunga dedica al suo ex marito, Fabrizio Corona, quella postata da Nina Moric ieri pomeriggio, nelle sue Instagram Story. Il re dei paparazzi è tornato in carcere da tempo e da allora non se n'è saputo più nulla. Sono in tanti, tra amici e parenti, ad aspettarlo fuori, ma in particolar modo Nina e il loro figlio Carlos, che non vedono l'ora di poterlo riabbracciare.Nina, che nell'ultimo periodo era stata amorevolmente accanto a Fabrizio ...