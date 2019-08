Negli Stati Uniti | dieci candidati si sono qualificati per il prossimo dibattito dei

Paura Negli Stati Uniti : fortissima scossa di terremoto al largo dell’Oregon [DATI E INFO] : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6,4 si è verificata al largo degli USA. Coos Bay, nell’Oregon è la località più vicina all’epicentro. La scossa è stata registrata alle 17:08 ora italiana. L'articolo Paura negli Stati Uniti: fortissima scossa di terremoto al largo dell’Oregon [DATI E INFO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Negli Stati Uniti per il batterio della peste : chiuse intere zone per la decontaminazione : In Colorado è Allerta per la presenza di colonie di cani della prateria infettati con il batterio della peste. Al momento non sono Stati registrati casi umani, come riporta un comunicato delle autorità sanitarie locali, ma alcune zone della periferia di Denver sono state chiuse per essere decontaminate. Il batterio Yersinia Pestis, responsabile della peste, negli Usa è responsabile di una decina di casi l’anno nell’uomo, che di ...

Un tribunale dell’Oklahoma ha condannato Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari di danni per il suo ruolo nella diffusione degli oppioidi Negli Stati Uniti : Un tribunale dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, ha condannato la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari di danni (circa 515 milioni di euro) per aver contribuito alla recente diffusione dei farmaci oppioidi nel paese. Thad Balkman, giudice

Trump : inviterò Putin al G7 2020 Negli Stati Uniti : E’ “certamente possibile”. Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto, prima dell’incontro con il premier britannico Boris Johnson alla domanda se ha intenzione di invitare la Russia al G7 del 2020 che si terrà in America.Johnson per Trump è’ “l’uomo giusto” per la Brexit, assicurando che Boris Johnson “non ha bisogno di consigli” e tornando a ribadire che un ...

Sigaretta elettronica - primo morto Negli Stati Uniti : la misteriosa malattia polmonare causata dalle svapate : Si è registrato il primo morto per la Sigaretta elettronica. La vittima è un uomo dell'Illinois, negli Stati Uniti, deceduto per una grave e misteriosa malattia polmonare. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie federali, che dalla fine di giugno hanno identificato 193 potenziali casi di patologie

Malattia polmonare causata dalla sigaretta elettronica : primo morto Negli Stati Uniti : Un paziente è morto negli Stati Uniti a seguito di una Malattia polmonare causata dalle sigarette elettroniche. La notizia, diffusa nella giornata dai media americani dopo l'annuncio del Dipartimento di Sanità Pubblica dello stato dell'Illinois, ha fatto ben presto il giro del mondo, dato che è la prima volta che si verifica un evento del genere negli Usa. Come riporta Sky News, le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo, ...

Pena di morte - nuova esecuzione in Texas : è la dodicesima Negli Stati Uniti nel 2019 : Larry Swearingen era stato condannato per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una studentessa universitaria nel 1998: lui si è sempre dichiarato innocente

Google e OnePlus guadagnano terreno Negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro : Quest'anno Samsung, LG e ZTE hanno subito riduzioni delle vendite, mentre OnePlus e Google hanno guadagnato terreno negli Stati Uniti nei confronti di altri produttori dopo il lancio di Google Pixel 3a e OnePlus 7 Pro. OnePlus ha registrato una crescita del 152% anno su anno nelle vendite, mentre Google è arrivata al secondo posto con una crescita dell'88%. L'articolo Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e ...

È stato esteso il permesso temporaneo con cui Huawei può continuare a fare affari Negli Stati Uniti : Gli Stati Uniti hanno esteso di 90 giorni il permesso temporaneo con cui Huawei può continuare a fare affari nel paese nonostante il divieto deciso a fine maggio dall’amministrazione di Donald Trump. L’estensione del permesso temporaneo, annunciata oggi dal segretario

Beautiful - news USA : come vanno gli ascolti Negli Stati Uniti? : Per una volta le nostre news dagli Stati Uniti non riguardano le vicende di Beautiful da noi ancora inedite, ma difficoltà tecniche per i telespettatori americani nel riuscire a vedere in video le vicende di casa Forrester! Tutto è iniziato a luglio quando, in molte aree degli Stati Uniti, i canali del network CBS sono Stati oscurati a causa di uno strappo tra la rete televisiva e il partner per abbonati AT&T, che distribuisce il segnale in ...

Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo farmaco per la cura della tubercolosi : Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che

Apex Legends : ESPN ritira dalle sue trasmissioni il torneo in seguito alle sparatorie avvenute Negli Stati Uniti : Questo fine settimana i canali americani ESPN ed ABC avrebbero dovuto trasmettere il torneo di Apex Legends. Tuttavia le emittenti televisive hanno deciso di annullare l'evento posticipandolo la data ad ottobre.La decisione è stata presa dopo le due sparatorie avvenute negli Stati Uniti pochi giorni fa. Un portavoce di ESPN ha dichiarato: "Abbiamo deciso di posticipare l'evento ad ottobre per rispetto di tutte le vittime e persone colpite da ...

300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente Negli Stati Uniti sono state liberate : Giovedì funzionari dell’immigrazione statunitensi hanno annunciato di avere rilasciato circa 300 delle 680 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto, compiuto dalla ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far

Bidet portatile - ecco la novità che sta spopolando Negli Stati Uniti : La svolta tanto attesa potrebbe essere finalmente arrivata. Anche gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierarsi dalla parte italiana nella lotta culturale per l'igiene in bagno grazie a un nuovo Bidet portatile che starebbe rapidamente conquistato i cuori (sì, diciamo i cuori) dei cittadini a stelle e strisce. L'aggeggio in questione si chiama Sonny, ed è stato messo a punto da una startup californiana con sede a Santa Monica ...