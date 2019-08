NBA – Zaza Pachulia fa ritorno ai Golden State Warriors | il georgiano sarà consulente

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019)ritorna ai, ma questa volta non nelle vesti di giocatore: il lungodella franchigia Ihanno annunciato, tramite comunicato ufficiale, ildi. Ilperò non occuperà lo spot di centro come accaduto per due stagioni dal 2016 al 2018, vincendo due anelli, ma vestirà i panni di. Scaduto il suo contratto con i Pistons infatti,ha dato l’addio al basket riciclandosi nella nuova veste di dirigente. Glihanno anche annunciato la promozione di Mike Dunleavy Jr. da scout ad assistente gm. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo NBA –faai: ildella franchigia sembra essere il primo ...

