NBA – Mandato d’arresto per DeMarcus Cousins | il giocatore dei Lakers accusato di

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) La polizia di Mobile, Alabama, ha emesso un mandtoperdi violenza domestica dopo le minacce telefoniche rivolte alla ex fidanzata Nelle ultime oreè finito al centro di una clamorosa vicenda di cronaca. Il cestista deiha minacciato di sparare un colpo in testa alla sua ex se non avesse concesso ai figli la possibilità di andare al suo matrimonio con la nuova compagna. La donna ha denunciato l’accaduto, con tanto di audio, alla polizia di Mobile, Alabama, che ha provveduto ad emanare unper il centro deicon l’accusa di violenza domestica. Sia iche l’NBA hanno aperto delle indagine su quanto accaduto: sedovesse aver violato la la policy NBA/NBPA sulle violenze domestiche rischierebbe una sospensione, oltre le naturali conseguenze penali. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE ...

dchinellato : DeMarcus Cousins è ufficialmente ricercato per violenza domestica: la polizia di Mobile, Alabama ha confermato che… - TheCap98 : RT @dchinellato: DeMarcus Cousins è ufficialmente ricercato per violenza domestica: la polizia di Mobile, Alabama ha confermato che c’è un… - Fprime86 : RT @dchinellato: DeMarcus Cousins è ufficialmente ricercato per violenza domestica: la polizia di Mobile, Alabama ha confermato che c’è un… -