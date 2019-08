Nazionale italiana | i convocati di Mancini | fuori Kean e Zaniolo | prima per Luca

Nazionale italiana - riprende il cammino verso Euro 2020 : i prossimi appuntamenti : riprende la marcia della Nazionale nelle qualificazioni a Euro 2020. In testa al Gruppo J a quota 12 punti grazie ai successi ottenuti nei primi quattro incontri del girone (13 gol realizzati, una sola rete subita), l’Italia di Roberto Mancini cercherà di proseguire la striscia di vittorie in Armenia (5 settembre a Yerevan, ore 18 italiane) e Finlandia (8 settembre a Tampere, ore 20.45 italiane). Gli Azzurri si raduneranno lunedì 2 ...

Basket : la Nazionale italiana è in Cina. Il programma e i convocati per le amichevoli pre Mondiali : È il giorno del 66esimo compleanno di coach Meo Sacchetti. È anche però il giorno dell’arrivo, con il volo Atene-Pechino e il successivo trasferimento a Shenyang, della Nazionale italiana di Basket in terra cinese, alla vigilia dei Mondiali che scatteranno il prossimo 31 agosto. I quattordici italiani sono pronti a disputare l’ultimo torneo amichevole prima della manifestazione iridata: Datome e compagni se la vedranno Serbia (23 ...

Rugby – Parisse al quinto Mondiale - Zanni riconquista l’azzurro : le emozioni dei due atleti della Nazionale italiana : Sergio Parisse e Alessandro Zanni raccontano le loro emozioni in vista dei Mondiali di Rugby 2019 Dopo che Conor O’Shea ha ufficializzato la lista dei 31 Azzurri che il 7 settembre prossimo voleranno alla volta del Giappone – prima, rimangono due test-match estivi contro la Francia il 30 giugno a Parigi e l’Inghilterra il 6 settembre a Newcastle – tocca a capitan Sergio Parisse prendere la parola insieme ad Alessandro Zanni: insieme dal ...

La Nazionale italiana di hacker è arrivata quinta ai mondiali di cybersecurity : mhackeroni, la nazionale italiana di hacking classificatasi quinta al mondiale (fonte: Twitter) I mhackeroni ce l’hanno fatta. La nazionale italiana di hacker etici è riuscita a volare a Las Vegas, a partecipare al Def Con, evento del settore, e dopo tre giorni di gare, si è piazzata e in quinta posizione ai mondiali di cybersecurity. La squadra italiana ha partecipato alla competizione mondiale in programma dal 6 al 9 agosto a Las Vegas, ed è ...

Basket femminile - niente rinnovo per Marco Crespi : non sarà più il ct della Nazionale Italiana : Con una nota ufficiale, il presidente Petrucci ha annunciato che non verrà rinnovato il contratto a Marco Crespi come ct della Nazionale femminile A partire dal prossimo 30 settembre, Marco Crespi non sarà più l’allenatore della Nazionale femminile di Basket. Ad annunciarlo è il presidente della FIP Giovanni Petrucci tramite una nota ufficiale: “alla scadenza del contratto prevista il 30 settembre prossimo, Crespi non sarà più ...

La Nazionale italiana degli hacker vola a Las Vegas. Con i soldi contati : Il team mhackeroni, la squadra nostrana di cybersecurity, chiede aiuto per volare alla DEF CON - il "mondiale" della sicurezza informatica - e vincere contro tutti

Pallavolo - la Nazionale italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni delle azzurre : Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale Italiana femminile al torneo di Qualificazione Olimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto ...

Pallanuoto - la Nazionale italiana vince il Mondiale in Corea : Settebello d’oro : La nazionale italiana vince i Mondiali di Pallanuoto in Corea. Dopo i successi del 1978, del 1994 e del 2011 gli azzurri trionfano in Corea del Sud. La squadra guidata da Sandro Campagna in finale ha dominato contro la Spagna, sconfitta per 10 a 5. Con il c.t. Campagna fanno il bis Mondiale Figlioli, Figari e Aicardi, campioni a Shanghai otto anni fa.Continua a leggere

Pallavolo - la Nazionale italiana maschile brilla in amichevole : Slovenia battuta 3-1 all’Eurosuole Forum : Ottimo successo per i ragazzi del ct Blengini in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari L’Italia comincia con una vittoria per 3-1 (25-22, 27-29, 25-12, 25-14) contro la Slovenia la sua marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto. Davanti ai 4mila spettatori dell’ Eurosuole Forum e sotto gli occhi del presidente Cattaneo, i ragazzi di Gianlorenzo Blengini ...

Sky Sport - la Nazionale italiana softball cerca qualificazione olimpica : Il softball su Sky. Per la prima volta Sky Sport trasmetterà le partite della Nazionale italiana di softball, impegnata nella qualificazione olimpica softball Europa/Africa, alla ricerca di un pass per Tokyo 2020. Le azzurre, che solo pochi giorni fa si sono laureate campionesse d'Europa vincendo a Ostrava in finale...

VIDEO Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : alla scoperta del percorso olimpico con Davide Cassani e la Nazionale italiana : Il risultato questa volta è la cosa che conta di meno. La Nazionale italiana di Ciclismo ha dominato in lungo e in largo il Test Event su strada in chiave Tokyo 2020: sul circuito olimpico si è imposto Diego Ulissi davanti al campione tricolore Davide Formolo. L’obiettivo della squadra guidata da Davide Cassani era però quello di raccogliere più informazioni possibili sul percorso a Cinque Cerchi, sul quale il prossimo anno si assegneranno ...

Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : domani si corre sul percorso olimpico. La startlist e tutti i corridori al via - c’è la Nazionale italiana con Formolo : Sempre più vicini alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto pronto ai Giochi che l’anno prossimo infiammeranno il mondo sportivo. Tante discipline in questi giorni stanno svolgendo i propri Test Event nella Capitale giapponese, domani sarà la volta del Ciclismo su strada al maschile. Presente nella startlist anche la Nazionale Italiana guidata da Davide Cassani: andiamo a vedere tutti i corridori al via. startlist Test Event Ciclismo Tokyo ...

VIDEO Ciclismo : alla scoperta del percorso olimpico di Tokyo 2020 con la Nazionale italiana e Davide Cassani : Non solo Tour de France. Siamo praticamente ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e inizia a salire la tensione verso i Giochi. Davide Cassani e la Nazionale italiana di Ciclismo sono proprio in terra giapponese per scoprire al meglio il percorso della prova di Ciclismo su strada a Cinque Cerchi, sulla quale domenica disputeranno il test event. Con il commissario tecnico presenti il campione italiano Davide Formolo, Dario Cataldo, Fausto ...

Nazionale italiana Cantanti - un fenomeno unico al mondo con numeri capaci di cambiare le cose : Non esiste al mondo nessun esempio che possa lontanamente essere paragonato alla Nazionale italiana Cantanti. Sì, ci sono artisti che ogni tanto si riuniscono per giocare a calcio, ma quello che ha fatto la NIC è incredibile. Fondata ufficialmente nel 1981, in realtà le sue radici risalgono al 1969 quando a Mogol fu chiesto di aiutare un amico ad acquistare un'autoambulanza della Croce Verde che si era rotta. Invece di fare un concerto per ...