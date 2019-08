Napoli | incroci Champions League-campionato | il calendario con tutte le sfide fino a

Sorteggio Champions League 2019-2020 : le possibili avversarie del girone del Napoli . I partenopei rischiano di incrociare Barcellona e Liverpool : Giovedì 29 agosto (ore 18.00), a Montecarlo, andrà in scena il Sorteggio della fase a gironi di Champions League 2019-2020 di calcio. Saranno 32 le squadre a contendersi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale. Le 26 formazioni che entrano in gara direttamente vengono raggiunte dalle sei vincitrici degli spareggi, i cui match di ritorno sono in programma il 27/28 ...

Coppa Italia Napoli – Può incrociare la sorpresa del terzo turno : Coppa Italia Napoli – Nella serata di ieri è stato giocato il terzo turno eliminatorio che ha scaturito una sorpresa , riguarda anche il futuro del Napoli nella competizione. Coppa Italia Napoli – Il Perugia, vincendo in casa per 2-1 contro il Brescia, potrà essere la sfidante del Napoli agli ottavi di finale qualora riuscisse nell’impresa di eliminare ancora un’altra squadra di Serie A, stavolta a farne le spese ...

Calendario Napoli - gli Incroci tra Serie A e Champions League : Calendario Napoli , gli Incroci tra Serie A e Champions League A poco meno di un mese dall’ inizio della stagione 2019-20, gli azzurri si preparano alla nuova avventura che li vedrà impegnati in tre diverse competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio, la Lega ha stilato il Calendario con date e orari dei match per la prossima annata. Ma quali saranno gli Incroci con le gare di ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...