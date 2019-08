Napoli | è fatta per Llorente nel frattempo Ancelotti in conferenza parla di Juve | Icardi

Lozano al Napoli : è fatta/ Come e dove gioca il Chucky : 'folla' con Insigne e Younes : Hirving Lozano al Napoli: visite mediche a Villa Stuart, si attende solo ufficialità. Come e dove gioca il Chucky: folla con Insigne, Mertens e Younes

Calciomercato Napoli – E’ fatta per Lozano : mercoledì le visite mediche : E’ quasi fatta per Lozano al Napoli: mercoledì le visite mediche Manca ancora qualche piccolo dettaglio ma sembra che per Lozano sia ormai fatta: il calciatore del Psv sarà un giocatore del Napoli e arriverà martedì a Roma per poi sottoporsi alle visite mediche mercoledì mattina a Villa Stuart. Sembrano risolti dunque i problemi legati ai diritti d’immagine, che impedivano al Napoli di concludere l’accordo. Tra domani e ...

E’ fatta per Lozano al Napoli - arriva la conferma social su Twitter : Lozano Napoli – Il direttore responsabile di Napolimagazine Antonio Petrazzuolo, ha ricevuto una conferma sul proprio profilo instagram direttamente dalla moglie di Hirving Lozano Lozano Napoli – A riferirlo è lo stesso Antonio Petrazzuolo tramite Twitter: arriva anche la conferma della moglie di Lozano sul mio profilo Instagram @Napolimagazine pic.Twitter.com/ELArHMbOCF — Antonio Petrazzuolo (@apetrazzuolo) August 17, ...

Psv - Van Bommel : “Lozano-Napoli fatta? Media accelerano troppo. Sull’infortunio…” : Il tecnico del Psv su Lozano Il tecnico del PSV Van Bommel, alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l’FK Haugesund in conferenza stampa parla del futuro di Lozano. Ecco alcune dichiarazioni: “Trattativa col Napoli definita ? Credo che stiano certamente accelerando più i Media. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare. L’infortunio? Sono stato abbastanza fiducioso dopo ...

Napoli - quasi fatta per Lozano del Psv : lo zampino di Raiola - affare da 80 milioni : Un affare da 80 milioni. Fumata bianca per Hirving Lozano al Napoli. Secondo quanto riporta Gazzetta.it si è concluso positivamente l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, rispettivamente patron e ad degli azzurri, e Mino Raiola, agente dell'esterno messicano del Psv Eindhoven. Al c

CorrSport : Quasi fatta per Lozano - sarà il quarto acquisto del Napoli : Lozano e oramai alla porta. Secondo il Corriere dello Sport il messicano è in arrivo a Napoli, contratto orami definito, mancano solo gli ultimi dettagli. “Un network d’amore. Di stima e apprezzamenti: i like, mi piace, l’espressione più utilizzata. Attraverso una telecamera: «Conosciamo bene il valore di Lozano», il messaggio di De Laurentiis da Miami, in inglese. Oppure a mezzo social: con un like, appunto, cioè quello che l’attaccante ...

Alvino : “Napoli attivissimo sul mercato in uscita - quasi fatta per la cessione del brasiliano” : Carlo Alvino, riporta la notizia dell’imminente cessione di Vinicius Morais al Benfica. Le sue dichiarazioni : “Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita. Uno dei papabili è Carlos Vinícius Morais, attaccante brasiliano che sembra pronto a lasciare Napoli proprio nelle prossime ore. Vinicius sarebbe pronto a volare in Portogallo per vestire la maglia del Benfica.” Leggi anche : Repubblica – Napoli-Pépé, offerta ...

Sky – Di Marzio : “Rog via da Napoli - é fatta” : Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport annuncia la cessione di Marko Rog al Cagliari: “Marko Rog è vicino al trasferimento al Cagliari. La squadra sarda ha superato la concorrenza dell’Eintracht Francoforte che aveva la priorità del giocatore, ma offriva solamente il prestito. La squadra di Giulini acquisterá il giocatore dal Napoli sulla base di 15 milioni, parte che prevederebbe due milioni di prestito più 13 di obbligo di ...

SKY – Napoli - fatta per Elmas - proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé : SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé. trattative in corso per il club azzurro che rinforza il centrocampo con il giovane Elmas e insiste per un top player in attacco. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Capitolo Napoli: l’operazione Elmas è praticamente ...

È fatta : Il Napoli avrà un nuovo centrocampista - i dettagli dell’affare : Nicolò Schira, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport annuncia un nuovo acquisto per il Napoli : “Fumata bianca per Elif Elmas al Napoli: ultimi dettagli sistemati e documenti in fase di preparazione”. Il club azzurro si assicura il talento macedone, battendo la concorrenza di diversi club stranieri tra cui Atletico Madrid e Tottenham. Contratto quinquennale”, In questa settimana ci saranno le consuete visite mediche e poi si ...

Elmas- Napoli - praticamente fatta - i dettagli dell’operazione : Il Corriere del Mezzogiorno annuncia l’imminente arrivo di Elmas a Napoli : “In entrata il Napoli accelera per Elmas, la settimana prossima dovrebbe definirsi ufficialmente. Un emissario del club partenopeo é in Turchia, si va verso la risoluzione di tutti i dettagli, l’affare si concluderá a 18 milioni di euro più bonus pagabili in due rate. Anche in questa trattativa il Napoli ha voluto dilazionare l’investimento, è una ...