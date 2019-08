Napoli | arriva in Italia Fernando Llorente | dopo le visite mediche firmerà il contratto

Terrore sul volo Sharm-Napoli - i passeggeri arrivano a Capodichino : «Pensavamo di precipitare» : Applausi, sorrisi e commozione. Vengono accolti così dai familiari e dagli amici, i 122 passeggeri del volo Sharm ? Napoli. Il Terrore è ancora nei loro occhi e traspare dai...

Terrore sul volo Sharm-Napoli - i passeggeri arrivano a Capodichino : «Non lo dimenticheremo mai» : Applausi, sorrisi e commozione. Vengono accolti così dai familiari e dagli amici, i 122 passeggeri del volo Sharm ? Napoli. Il Terrore è ancora nei loro occhi e traspare dai...

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Da Milano mi arrivano delle voci ma non mi sbilancio” : Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, parlando della sfida tra Juventus e Napoli e della questione Icardi : “Juve-Napoli non sará una partita Scudetto, siamo appena alla seconda giornata. Icardi? Potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Da Milano mi giungono voci che c’è qualcosa che si sta muovendo, non mi sbilancio ma pare che qualcosa stia cambiando. Il Napoli non ha ...

Napoli - addio auto ai Decumani : arrivano otto telecamere per stanare i furbetti : I Decumani dovrebbero essere vietati ad auto e ciclomotori: da otto mesi sarebbe in vigore un?ordinanza che proibisce il transito ai mezzi a motore, ma di quell?ordinanza nessuno tiene...

Serie A - Juventus e Napoli ripartono dai tre punti. Bianconeri di misura a Parma - a Firenze arrivano gol - spettacolo e polemiche : polemiche, spettacolo e tanti gol. Riparte col botto la Serie A, con Juve e Napoli che nei due anticipi del sabato si lanciano già il guanto di sfida in ottica scudetto, vincendo contro Parma e Fiorentina ma non senza difficoltà. Nel pomeriggio i Bianconeri guidati dall’allenatore in seconda, l’ischitano Martusciello, per via della polmonite che ha colpito Sarri, mostrano di avere ancora tanto di Allegri e poco degli schemi del ...

Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi : la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore : Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi: la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore. L’ edizione odierna della Rosea aggiunge nuovi dettagli Il Napoli non molla Icardi. Dal mare delle Eolie, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza scrutando l’orizzonte lontano che porta a Milano, lì dove si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Ieri scadeva l’ ultimatum che lo stesso presidente aveva dato al centravanti ...

Napoli - Lozano è arrivato a Roma : abbracci - selfie e sciarpa azzurra : È atterrato poco prima delle 19 a Roma Hirving Lozano, il messicano ormai ex Psv pronto a vestire la maglia del Napoli per le prossime cinque stagioni. L'esterno offensivo lascia gli...

Napoli - Lozano è arrivato a Roma : domani le visite prima della firma : È atterrato poco prima delle 19 a Roma Hirving Lozano, il messicano ormai ex Psv pronto a vestire la maglia del Napoli per le prossime cinque stagioni. L'esterno offensivo lascia gli...

Napoli - tutto come previsto : Lozano è arrivato a Roma : tutto come previsto: Hirving Lozano è arrivato a Roma, sbarcando all’aeroporto di Ciampino intorno alle 18.30 dopo essere arrivato a bordo di un volo privato da Eindhoven. Qualche ora fa, la moglie dell’attaccante della nazionale messicana aveva postato una foto sui social che ritraeva lei e la famiglia in viaggio verso l’Italia. Domani, come già scritto, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart prima di ...

E’ fatta per Lozano al Napoli - arriva la conferma social su Twitter : Lozano Napoli – Il direttore responsabile di Napolimagazine Antonio Petrazzuolo, ha ricevuto una conferma sul proprio profilo instagram direttamente dalla moglie di Hirving Lozano Lozano Napoli – A riferirlo è lo stesso Antonio Petrazzuolo tramite Twitter: arriva anche la conferma della moglie di Lozano sul mio profilo Instagram @Napolimagazine pic.Twitter.com/ELArHMbOCF — Antonio Petrazzuolo (@apetrazzuolo) August 17, ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Napoli - colpo Lozano : arriva la conferma di De Laurentiis - sorride Ancelotti : Lozano Napoli- Ci siamo, il Napoli si prepara a mettere le mani in maniera concreta su Lozano. L’esterno offensivo del PSV sarebbe ormai ad un passo dal club partenopeo, a confermarlo è stato lo stesso De Laurentiis, il quale, ad un’intervista a “Espn”, ha così ammesso: “Come Lozano, abbiamo seguiti anche James oppure altri, come […] L'articolo Napoli, colpo Lozano: arriva la conferma di De Laurentiis, sorride ...

Gazzetta : Il Napoli torna alle idee di Sarri. Se non arriva un attaccante gioca Mertens : Il Napoli non ha mollato su nessuna delle trattative aperte i questa sessione di mercato. Il club azzurro, con De Laurentiis, è andato fino in fondo senza però riuscire ancora a chiudere i colpi necessari per rafforzare l’attacco. C’è bisogno di un bomber, uno che realizzi 30 gol, ha detto il presidente del Napoli, e quell’uomo potrebbe essere Mauro Icardi, ma la trattativa con l’Inter appare molto complessa soprattutto ...

Arsenal - accordo raggiunto per David Luiz : colpo anche per la fascia - arriva un ex obiettivo del Napoli : Chelsea e Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ai Gunners del difensore centrale brasiliano David Luiz, per 8 milioni di sterline, pari a circa 8,6 milioni di euro. Lo rende noto la Bbc. Il giocatore sosterrà già in giornata le visite mediche di rito. Per rinforzare il reparto arretrato l’Arsenal ha fatto sapere di aver preso anche, dal Celtic Glasgow, il 22enne terzino sinistro Kieran Tierney, per 25 milioni di ...