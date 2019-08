MotoGp – Test Misano | la Yamaha regala un sorriso a Valentino Rossi | le parole del

MotoGp – Test Misano - Petrucci soddisfatto : ” abbiamo capito tante cose in ottica gara” : Danilo Petrucci torna a casa soddisfatto dalla due giornate di Test di Misano: le parole del ternano della Ducati Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di Test MotoGp sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. Seconda posizione finale per Danilo Petrucci, che nei due giorni si è concentrato su prove ...

MotoGp – Test Misano - Dovizioso sorride : “non sono ancora soddisfatto della velocità - ma fisicamente sto bene” : Andrea Dovizioso ottimista al termine dei due giorni dei Test di Misano: le parole del forlivese della Ducati Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di Test MotoGp sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. E’ sceso in pista anche Andrea Dovizioso, reduce dalla terribile caduta della settimana ...

MotoGp – Terminati i test a Misano : Quartararo comanda il Day-2 davanti a Petrucci - Rossi chiude 4° [TEMPI] : Il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo nella seconda giornata di test a Misano, precedendo Danilo Petrucci e Morbidelli Fabio Quartararo chiude davanti a tutti la seconda giornata di test a Misano, sfiorando clamorosamente il record della pista di Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Il francese del team SIC Petronas ferma il crono sull’1:31.639, fermandosi a dieci millesimi fatto segnare dal maiorchino nel 2018 in sella alla ...

MotoGp - Test Misano – Due Ducati al vertice - top rider fuori dalla top ten : i TEMPI della sessione mattutina della 2ª giornata : Miller stratosferico, bene Bagnaia e i giovani del team Petronas: i TEMPI della sessione mattutina della seconda giornata di Test a Misan Dopo la prima giornata di lavoro, svoltasi ieri, i piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina per il secondo ed ultimo giorno di Test sul circuito di Misano. E’ Jack Miller il più veloce della sessione mattutina, con un tempone: l’australiano del team Pramac ha fermato il ...

LIVE MotoGp - Test Misano 2019 in DIRETTA : 30 agosto - Valentino Rossi cerca conferme - Dovizioso forzerà? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test 2019 riservati alla MotoGP sul circuito di Misano. Ultimo sforzo per team e piloti della classe regina che sfrutteranno le ore di lavoro rimanenti sulla pista romagnola per configurare le moto al finale di campionato e, anche, per provare diversi pezzi in vista del 2020. Sarà un venerdì dal ritmo serrato sul tracciato ...

LIVE Test MotoGp Misano 2019 in DIRETTA : day-2 - orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : Oggi venerdì 30 agosto si disputa la seconda giornata di Test MotoGP a Misano, circuito che ospiterà la prossima tappa del Mondiale tra un paio di settimane. I piloti avranno a disposizione sette ore e mezza per poter collaudare le proprie moto, provare delle nuove componenti, Testare dei nuovi elementi, valutare delle evoluzioni sia per la seconda parte di stagione che per il prossimo anno. Nella giornata di ieri Fabio Quartararo ha segnato il ...

MotoGp - Test Misano – Valentino Rossi svela : “forcellone ok - il motore è per il 2020. Caduta? Vi spiego cos’è successo” : Valentino Rossi ottimista dopo il 5° posto nella prima giornata di Test a Misano: il Dottore promuove il forcellone, ma non è pienamente convinto del motore Una prima giornata di Test a Misano nel segno della Yamaha. La casa giapponese piazza 4 moto nelle prime 5 posizioni, l’ultima delle quali occupata da Valentino Rossi. Il Dottore, nonostante una caduta, è riuscito a far segnare il 5° miglior tempo, provando diverse novità che lo ...

MotoGp - quante novità in casa Yamaha nei test di Misano : Valentino Rossi e Viñales possono sorridere : In occasione della prima giornata di test a Misano, i due piloti della Yamaha hanno portato in pista parecchie novità Giornata importante per Valentino Rossi e Maverick Vinales a Misano, i due piloti della Yamaha hanno utilizzato il Day-1 dei test per provare parecchie novità portate dalla Yamaha in questa sessione per migliorare le prestazioni della M1. AFP/LaPresse In mattina i due piloti della casa di Iwata sono scesi in pista con ...

MotoGp – Conclusa la prima giornata di test a Misano : dominano le Yamaha - Rossi nella top-5 [TEMPI] : nella prima giornata dei test di Misano dominano le Yamaha, con le due Petronas di Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Terzo Marquez, quinto Rossi Cala il sipario sulla prima giornata di test a Misano, al termine della quale è Fabio Quartararo a fare la voce grossa, chiudendo davanti a tutti sia la sessione mattutina che quella pomeridiana. Il francese ferma il crono sull’1:32.996, precedendo di 23 millesimi il compagno di ...

MotoGp – Lorenzo chiude in anticipo i test di Misano : “seno molto dolore - quindi mi fermo qui” : Il pilota spagnolo ha ammesso di sentire ancora dolore alla schiena, preferendo dunque chiudere in anticipo i test di Misano Il recupero di Jorge Lorenzo dall’infortunio patito ad Assen prosegue, il maiorchino è tornato in pista a Silverstone nonostante il dolore fosse ancora intenso, causa l’infiammazione alla lesione acuita dai 20 giri della gara inglese. Alessandro La Rocca /LaPresse Nei test di Misano il pilota della Honda ...

MotoGp – Test Misano - troppo dolore per Jorge Lorenzo : il maiorchino alza bandiera bianca : Jorge Lorenzo si ferma ai Test di Misano: troppo dolore per il maiorchino della Honda dopo il Gp di Silverstone Problemi per Jorge Lorenzo: il pilota della Honda ha deciso di fermarsi nella prima giornata di Test di Misano. Il maiorchino ha alzato bandiera bianca per troppo dolore. Tornato in pista a Silverstone dopo un lungo periodo di stop a causa di un brutto infortunio, Lorenzo ha deciso di essere in pista anche in queste due ...

MotoGp – Buone notizie per Dovizioso : dichiarato fit per i test di Misano - in pista nel pomeriggio : Andrea Dovizioso sarà in pista oggi pomeriggio nella prima giornata di test di Misano: il forlivevse della Ducati dichiarato fit I piloti della MotoGp sono tornati in pista a pochi giorni dal Gp della Gran Bretagna, oggi, per la prima di due importanti giornate di test sul circuito di Misano. Al termine della sessione mattutina due Yamaha si sono piazzate in testa alla classifica dei tempi, con Quartararo davanti a Valentino Rossi, ma in ...

MotoGp – Test Misano - le Yamaha davanti a tutti : i TEMPI della sessione mattutina : Quartararo davanti a tutti al termine della sessione mattutina dei Test di Misano: Marquez cade, ma senza gravi conseguenze I piloti della MotoGp sono tornati in pista: a pochi giorni dallo spettacolo di Silverstone i campioni delle due ruote si ritrovano in sella alle loro moto per due importanti giornate di Test a Misano. Terminata la sessione mattutina, sono le Yamaha a dominare in classifica, con Quartararo ,col crono di 1.33.539, ...

DIRETTA TEST MotoGp MISANO/ Orario e tempi : comincia la 1giornata! : DIRETTA TEST MOTOGP 2019 a MISANO: streaming video e tv, Orario e classifica nella prima giornata. Tra poco tutti in pista al Riviera di Rimini, 29 agosto,