Mostra del Cinema di Venezia | show di Luca Barbareschi nella conferenza stampa del film

Mostra del Cinema di Venezia - Martone mette in scena Il sindaco del Rione Sanità e cambia il finale : Eduardo De Filippo secondo Mario Martone. Prima o poi il trapasso tra palco e schermo doveva avvenire. Ed è meglio che a trattare Il sindaco del Rione Sanità, in Concorso a Venezia 76, stesso titolo, stessa identica trama con “qualche piccolo taglio”, sia stato uno dei più importanti e lucidi registi italiani contemporanei. Un signor artista che a chi gli chiede perché ha usato, in parte, attori teatrali per questo film risponde: “Per me ci sono ...

Mostra del Cinema Venezia - tutti in piedi per Marriage Story. Tra Bergman e Allen una love story su una separazione con Adam Driver e Scarlett Johansson : Prego, alzatevi in piedi ad applaudire il regista e sceneggiatore Noah Baumbach. The Marriage story, in Concorso a Venezia 76, è già nostro Leone d’Oro. Una love story su una sofferta separazione tra due splendidi 35enni come Adam Driver e Scarlett Johansson. Lui esigente e bonario regista teatrale engagé tra premi universitari e Broadway. Lei puntuta e determinata figlia d’attrice che soffocata nella possibile carriera si accontenta di recitare ...

Mostra del cinema di Venezia 2019 - la programmazione di Sky : in anteprima Van Gogh con Williem Defoe : Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky cinema propone la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra, tra cui la prima tv di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. I titoli ...

Louis Garrell - l'attore cresciuto dentro la Mostra del cinema di Venezia : Figlio d’arte, francese, bello e tormentato. Louis Garrell, 35 anni, aveva il destino da gran divo nel dna, e quel destino lo ha reso realtà film dopo film, esperienza dopo esperienza, in quasi trent'anni di carriera. L’etichetta del sex symbol lo ha sempre rincorso senza sosta, lui ne ha puntualmente riso più o meno divertito, accompagnandosi nel frattempo con donne mai banali e ricche di fascino, dalla più matura Valeria Bruni Tedeschi alla ...

Mostra del Cinema di Venezia - Ad Astra di Brad Pitt è una clamorosa delusione pesante e soporifera : Togliete il giocattolo della fantascienza dalle mani di James Gray. Ad Astra, terzo titolo in Concorso a Venezia 76, è una clamorosa delusione da consumare possibilmente non al secondo spettacolo della sera. La pesantezza e l’evanescenza di questo film sono direttamente proporzionali al tragitto lunghissimo di fuga dell’astronauta McBride (Brad Pitt, della sua straordinaria inespressività ne parliamo tra qualche riga): più il protagonista ...

Mostra del Cinema Venezia - Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di ‘Irreversible’ - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Mostra del Cinema Venezia, Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible'Nel secondo giorno della 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Monica Bellucci sbarca al Lido per la riedizione di 'Irreversible', film del 2002, ora nella versione integrale. Nel film Monica Bellucci recita insieme al suo ex compagno Vincent Cassel sotto la regia di Gaspar Noé.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Mostra del Cinema Venezia - Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fan in delirio - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, Brad Pitt sbarca al Lido e si ferma a salutare i fanBrad Pitt, protagonista del film in gara alla 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia ‘Ad Astra’, sbarca al Lido nel giorno della presentazione del film diretto dal James Gray. L’attore al suo arrivo si è fermato a salutare i fan che lo attendevano da tutta la mattina, senza negare autografi e selfie.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

'Ad Astra' - epopea nel cosmo - di Brad Pitt sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia : "Ad Astra", film in concorso alla 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, diretto da James Gray, in cui Brad Pitt è interprete e produttore, è tra i titoli di spicco della seconda giornata del Festival Veneziano aggiudicandosi applausi convinti da parte del pubblico fin dalle prime proiezioni del 29 agosto. Il divo americano, che si è presentato al Lido di Venezia sfoggiando uno stile particolarmente sobrio in jeans, maglietta e ...

Mostra del cinema di Venezia - un commosso Pedro Almodòvar riceve il Leone d’Oro alla Carriera : “In Italia mi sento a casa. E alla Mostra del cinema di Venezia devo la scoperta del mio cinema. Pertanto grazie a tutti voi!”. Così un commosso Pedro Almodòvar riceve il suo Leone d’Oro alla Carriera, entrando in quel che lui considera “l’olimpo del cinema”. Come da copione scritto, l’annunciato ma mai realizzato vincitore di Cannes 2019 approda a Venezia da trionfatore, di Carriera, però. Archiviate domande scomode (“è un risarcimento a ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Sandra Milo presenta il nuovo amore sul red carpet : Venezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaL’età sembra essere solo un numero per Sandra Milo, 86 anni già compiuti solo all’anagrafe. L’attrice sfila piena di grazia in un abito che sente totalmente suo, muove le mani, saluta i fotografi. E non è da sola. La musa di Fellini ...