Mostra del Cinema di Venezia | J’accuse è una bomba cinematografica e Roman Polanski è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019)è tornato. Fisicamente assente al Lido, sgancia unatografica che non lascia indifferenti., sul celeberrimo caso Dreyfus, in Concorso a76, è il film che ti aspetti da lui nell’evo del #MeToo. Chiaro, il mantra di queste ore in laguna è quello di separare l’artista dall’uomo. Ed è quello che faremo nelle prossime righe recensendo il film. Però anche, accidenti, ti gira un filmone intrigante e in certi momenti perfino calligrafico nei dettagli come non faceva da anni, zeppo di star francesi tutte impettite e in delirio performativo, tirandoti addosso una delle più clamorose e ingiuste sentenze giuridiche della storia, anzi una vera e propria persecuzione ad personam. Se qualcuno reputa che la tematica del film sia metaforicamente attinente all’uomonon lo dica a nessuno, ma si senta libero di pensarlo. Parliamo della vicenda ...

_Carabinieri_ : L’ Arma è presente alla 76^ Mostra del Cinema a #Venezia, per garantire che l’evento si svolga in sicurezza.… - poliziadistato : ??????#30agosto alla 76^ Mostra del Cinema a #Venezia la nostra Lamborghini ruba la scena alle star ?? Senza dimentica… - la_Biennale : #BiennaleCinema2019 #Venezia76 #PedroAlmodóvar #LeonedOroAllaCarriera: “Il mio battesimo internazionale come regist… -