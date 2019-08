Morto Franco Columbu | il culturista amico di Arnold Schwarzenegger è annegato in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) È, attore ed ex campione di culturismo grandedi. Aveva 78 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 14 nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna: ilha accusato un malore mentre faceva il bagno.è stato subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove però èappena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le manovre di rianimazione del personale del 118, sia a terra che a bordo dell’elicottero, per l’exnon c’è stato niente da fare. Originario di Ollolai, in provincia di Nuoro, da temposi era trasferito negli Stati Uniti, a Los Angeles, ed era tornato nella sua terra natale per trascorrere le vacanze. L'articolo, ildiin Sardegna: ha avuto un malore ...

