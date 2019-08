Montalbano contro la Maratona Mentana

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Eri trasuta in Commissariata e aviva truvata tutti con il nasa sussi. Da quanno Gallu aviva fatta mittire la tilivisione in officio si battiva la fiacca ed omnes pinsavano alla fonti parlamentara del piddie ed alle vocia di dintra della Sardona. Montilbano fici il diavula a quattra e fici vocari in officio a Gallu.. Muntilbano: “Trasi Gallù: allura l’avite fatto il guverna?”: Gallu: “Nonsi vossia, ma ci speramu todos: il prublima ura sugno le viciprisidenza del Consiglia… “. M: “Ah, bine: ura nun abbisgna mullari”. G: ”Ma dutturi, si fice cittadina mancari lia?”: M (che era un tipa che li piaciva pigliari… ): “Lo sugno dalla prima orata”: G: “Ma non me dica che lia è per Dibattiste?”: M: “Nonsi, che dici Gallù?”. G: “Ah, mino mali: la fronna interni stavi criscinda e nuia disperamu che si possi fari nu guverna che affrunta li prublema dello Paisi”. M: “Ah, la frunna poti saliri?”. G: ...

