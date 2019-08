Milan-Brescia | Giampaolo mette le cose in chiaro | “le mie parole dopo Udine sono state

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) L’allenatore delha presentato in conferenza stampa la partita contro il, la prima a San Siro per i rossoneri in questa stagione Obiettivo dimenticare, ilpunta a riscattarsi contro ilndosi alle spalle la falsa partenza di sette giorni fa. Marcochiede supporto ai tifosi, che domani si presenteranno in 50 mila a San Siro per spingere i propri giocatori verso il successo. Spada/LaPresse In conferenza stampa l’ex allenatore della Sampdoria ha presentato la sfida di domani, esprimendo il proprio punto di vista: “serve la pazienza giusta,tutte partite toste ed importanti e la spinta del pubblico è sempre positiva. Il, però, deve tornare a fare il. Sbaglia chi ha paura di sbagliare, i giocatori in campo devono divertirsi, esaltarsi. Stanno lavorando bene,professionisti di alto livello, ho zero ...

