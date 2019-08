Migranti | il vescovo di Trapani | La Chiesa si ribella alla politica che galleggia

Migranti : appello vescovo Trapani - 'istituzioni aiutino i poveri del Mediterraneo' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "La cronaca dei poveri che si avventurano sui barconi nel Mediterraneo e si affidano alle incerte risposte istituzionali, che lasciano spazio alle iniziative private degli operatori umanitari, sarà sempre “cronaca minore” rispetto alle notizie dell’attualità politica n

**Migranti : arcivescovo Palermo scrive a Mediterranea - 'salvataggio pagina e-vangelo'** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - L'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice ha scritto a Mediterranea Saving Humans dopo il salvataggio di un gruppo di persone. ""Questo salvataggio è l'ennesima pagina di E-vangelo che viene scritta con l'inchiostro del cuore conforme a quello di Cristo". A

Omelia anti-Migranti del parroco di Sora - interviene il vescovo e lo sconfessa - Video : Il discorso ripreso dai telefonini e rilanciato dai social ha diviso la comunità della cittadina in provincia di Frosinone. L’intervento del vescovo: «La Chiesa con la Caritas sempre pronta all’accoglienza». E sul profilo Facebook del sacerdote ode a Salvini

Migranti - vescovo Sora "corregge"parroco : 16.50 Il vescovo di Sora, monsignor Antonazzo sconfessa il prete che ha fatto una predica anti-Migranti. In un comunicato ufficiale la diocesi parla di "discutibili scelte personali". Nella messa per la festa di San Rocco, il parroco di Sora si è scagliato contro i Migranti e chi li soccorre:"Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini e catenine al collo. Ma quali persecuzioni!".Il vescovo ha ribattuto ricordando la scelta evangelica di ...

Parroco anti-Migranti a Sora - il vescovo lo sconfessa : "Scelte personali discutibili - noi sempre per l'accoglienza" : L'alt di monsignor Antonazzo dopo l'omelia shock in occasione dei festeggiamenti di San Rocco, con frasi tipo "Ma quali persecuzioni, quelli arrivano con catenine d'oro e cellulari"

Migranti : vescovo Mazara a Casarini - 'quello che fate è dono di Dio' : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha incontrato oggi, al palazzo arcivescovile, il capo missione di Mediterranea Luca Casarini. "Grazie per quello che fate - ha detto Mogavero a Casarini - Il vostro impegno nel salvare i Migranti in difficoltà è

Migranti : vescovo Mazara al comandante peschereccio - ‘tuo gesto bello perché umano’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero ha inviato una lettera a Carlo Giarratano, il comandante del peschereccio ‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 luglio ha tratto in salvo 50 Migranti in acque maltesi. “Ti scrivo per darti la mia convinta adesione al tuo gesto di soccorso di un barcone di Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Spero di inserirmi nella ...

