Migranti | che cosa cambia con il nuovo governo Conte bis

Orban scrive a Salvini : "Caro Matteo non dimenticheremo i tuoi sforzi contro i Migranti illegali" : Dopo il tweet endorsement di Trump per il presidente del Consiglio incaricato Conte, è arrivata una lettera scritta da Orban per il ministro degli Interni uscente Salvini: "Noi ungheresi ti consideriamo nostro alleato nella lotta per conservare il patrimonio cristiano europeo e affrontare le migrazioni".

Migranti : Michela Murgia - 'onde alte due metri - senza parole' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Onde fino a 2 metri. Nessun riparo. senza parole". Così, su Twitter la scrittrice Michela Murgia, commentando la condizione della nave Mare Jonio che si trova al limite delle acque territoriali a 13 miglia da Lampedusa.

La Mare Jonio salva cento Migranti | Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di entrare in porto : "Ma tutelare i minori" : A bordo ci sono 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. Il centro di coordinamento chiede all'Italia un porto sicuro

Migranti : Alarm Phone - 'non dimenticheremo persone morte in mare' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Non dimenticheremo le persone che sono morte in mare ieri, né tutti quelli che vengono uccisi dai confini ogni giorno. Continueranno a vivere in ogni momento e in ogni nostra azione di lotta contro le politiche di confine che li hanno uccisi". Così, su Twitter Alarm p

Migranti : Sami (Unhcr) - 'che fine avrebbero fatto i bimbi senza intervento Mare Jonio?' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Che fine avrebbero fatto i 28 bambini, 26 donne, 8 in gravidanza senza Mediterranea? Sono almeno 900 le vite perse nel Mediterraneo quest'anno. Tragedie che verrebbero evitate se si smettesse di strumentalizzare l'azione umanitaria a fini politici". Lo scrive su Twitt

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per nave Eleonore con 101 naufraghi. Ok anche di Trenta-Toninelli. Viminale : “Siamo compatti” : Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane per la nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia. La decisione dei titolari dei dicasteri Difesa e Trasporti è in linea con quella del ministro dell’Interno che in mattinata aveva avviato le procedure per lo stop ...

Migranti - naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo : almeno 30 morti. Recuperati diversi corpi - anche bambini : Sono almeno 30 i Migranti morti in un naufragio al largo della costa di Khums, in Libia, 97 km a sudest di Tripoli. “Finora sono stati Recuperati diversi corpi”, informa l’ufficio libico dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che parla di circa 65 sopravvissuti sulle 90 persone segnalate da Alarm Phone. Fra i cadaveri ci sono anche quelli di donne e bambini. “Alle 13 abbiamo parlato con le ...

L'Enac blocca le "ong dei cieli" : a terra gli aerei che avvistano Migranti : Chiara Sarra A terra gli aerei usati per avvistare i migranti nel Mediterraneo: "Quei velivoli sono amatoriali". E gli attivisti protestano Dopo i porti chiusi, gli aeroporti chiusi. Se il "blocco navale" alle ong si trasforma sempre in un braccio di ferro e uno scontro acceso dentro e fuori dall'Italia, c'è un blocco di cui si parla meno. È quello aereo. E sembra funzionare. Come racconta oggi Repubblica, infatti, da quasi un mese ...