Michael Jackson | Marlon Brando | Mi convinsi della sua pedofilia La

Marlon Brando - i dubbi su Michael Jackson : “Quella sera mi convinsi che era pedofilo” : In una testimonianza rilasciata ai magistrati nel 1994 e recuperata dal “Los Angeles Times”, il divo ricostruisce i particolari di una serata passata insieme al Neverland Ranch. Marlon Brando e Michael Jackson sono stati grandi amici. Oggi, dopo 25 anni, spunta una inedita testimonianza giurata rilasciata nel 1994 dall’attore, che sembra avvalorare la tesi, rilanciata dal contestato documentario Leaving Neverland, secondo la quale ...

Luca Sardella : "Michael Jackson mi chiese di curargli le piante e di rimanere in America" : Luca Sardella è stato intervistato dal quotidiano Libero in occasione dell'inizio della nuova stagione televisiva, che lo vedrà nuovamente impegnato con Parola di pollice verde su Rete 4 e con la sua rubrica Speranza verde a Striscia La Notizia. Volto familiare del piccolo schermo italiano, Luca Sardella ha saputo conciliare nel corso della sua carriera entrambe le sue passioni, quella per l'agraria e per la musica pop, raccogliendo successi ...

Robson e Safechuck rispondono a Dave Chappelle che difende Michael Jackson : “Non staremo in silenzio” : Colpiti dalle affermazioni del comico nel suo show Sticks & Stones disponibile su Netflix, Robson e Safechuck rispondono a Dave Chappelle in un'intervista rilasciata a TMZ. Al centro del dibattito, ovviamente, troviamo il docufilm Leaving Neverland di Dan Reed che ha riaperto le accuse infondate che vedono il Re del Pop Michael Jackson sotto accusa per abusi sessuali che Wade Robson e James Safechuck affermano di aver subito quando ...

Il comico Dave Chappelle difende Michael Jackson : “Non guardate Leaving Neverland” : In un brano del suo show Sticks & Stones disponibile su Netflix dal 26 agosto Dave Chappelle difende Michael Jackson dalle accuse di molestie sessuali. Sembrava un capitolo chiuso, ma da quando Leaving Neverland di Dan Reed è andato in scena al Sundance Film Festival una nuova tonnellata di fango ha investito il Re Del Pop, innocente per tribunali ed FBI ma colpevole, ancora oggi, per l'opinione pubblica. L'opinione pubblica ...

Da Katy Perry a Michael Jackson - ai Queen e i Coldplay : tutte le cause (e le condanne) milionarie per plagio : Due milioni e 800 mila dollari. Una condanna importantissima che ha lasciato tutti a bocca aperta, eppure è successo. Katy Perry è stata condannata, assieme ai co-autori e al suo entourage, per il plagio della canzone “Dark Horse”, uscita nel 2014, che il tribunale di Los Angeles ha sentenziato essere simile a “Joyful Noise”, scritto dal rapper cristiano Markus Gray nel 2009. Dei quasi tre milioni Katy Perry sborserà di tasca propria “solo” ...

Fan di Michael Jackson querelano i protagonisti di “Leaving Neverland” : Tre gruppi di fan di Michael Jackson vogliono portare in giudizio in una corte francese Wade Robson e James Safechuck, i due protagonisti del discusso documentario di Hbo "Leaving Neverland". I due uomini (che oggi hanno 41 e 37 anni), presunte vittime di reiterati abusi da parte del Re del pop, avevano raccontato la loro relazione con Jackson verso la fine degli anni 80. I fan hanno potuto sporgere denuncia in Francia in quanto solo in quel ...

I fan di Chiara Biasi : Sembri Michael Jackson : Chiara Biasi posa per una delle sue ultime campagne pubblicitarie, ma la sua espressione tirata e innaturale attira subito le critiche degli hater per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. In pochi anni Chiara Biasi ha fatto tantissima strada ed oggi è una delle influencer italiane ed europee più apprezzate in assoluto, merito del suo buon gusto ma anche della sua bellezza dai tratti mediterranei.\\ Tuttavia, Chiara viene ...

Justin Bieber come Michael Jackson : dorme in una camera iperbarica (e ne ha anche una versione “da viaggio”) : anche se ormai siamo abituati alle stranezze dei vip, non si finisce mai di stupirsi: Justin Bieber ha rivelato infatti sui social di dormire in una camera iperbarica. Non solo, di averne anche una “da viaggio“, ovvero una sorta di sacco a pelo cilindrico che, proprio come nel caso della camera, avvolge completamente chi lo utilizza e al suo interno ha un’alta concentrazione di ossigeno. Solitamente questo strumento viene usato ...

Ci vediamo domani! Michael Jackson e le ultime ore di vita : Michael Jackson concentrato sulla propria musica poco prima di morire: è questa l’immagine che ci restituisce il batterista della sua band. A 10 anni dalla morte di Michael Jackson emergono dei dettagli toccanti relativi al suo ultimo giorno di vita. A raccontarli, come riporta l’Irish Mirror, è il batterista della sua band, Jonathan “Sugarfoot” Moffett. La sera del 25 giugno 2009, la popstar ha fatto le prove con il suo gruppo ...