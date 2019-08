Miami Beach film stasera in tv 30 agosto | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

Miami Beach è il film in tv venerdì 30 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Il romano Luca (Filippo Laganà) figlio di Giovanni (Max Tortora) e la milanese Valentina (Camilla Tedeschi) figlia di Olivia (Paola Minaccioni), vanno a studiare all'Università a Miami. Durante il viaggio in aereo i loro due genitori litigano furiosamente e tra loro comincia un odio profondo, ma a loro insaputa i figli si conoscono al college e si innamorano tra feste, sport e scherzi. Nel frattempo arriva a Miami anche Giulia (Neva Leoni) insieme ad alcune sue amiche. La ragazza è volata oltreoceano per assistere a un concertone, lasciando disperato in aeroporto il padre Lorenzo (Ricky Memphis).

