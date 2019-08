Meteo Weekend Nuovi Temporali

Fonte : retemeteoamatori

(Di venerdì 30 agosto 2019) La situazionevede la presenza di un campo alto pressorio disteso lungo il centro-sud Europeo, tuttavia non sarà una condizione pienamente stabile, in quanto si avranno infiltrazioni umide da occidente. Questo favorirà condizioni di tempo instabile, con possibile formazione disu diversi settori della nostra penisola. Seguirà poi con la fine dele l’inizio della nuova settimana, un ulteriore peggioramento che determinerà maggiori fenomeni in gran parte del Paese.Sabato, la giornata vedrà condizioni di tempo instabile già dal primo mattino in Sardegna, in particolare nella parte meridionale della regione, dove avremo possibilità di. Altre precipitazioni saranno possibili, dal pomeriggio, sui settori interni della Sicilia, lungo la dorsale Appenninica e sui settori Alpini. Non si esclude nel corso del pomeriggio/sera, ...

