Meo Sacchetti meglio di Zidane e Crujff | niente favoritismi da papà

Basket - Torneo di Shenyang 2019 - Meo Sacchetti : “Dobbiamo fare meno errori nelle fasi cruciali”. Belinelli : “Prova positiva” : Sorrisi con un po’ di delusione per quella che, più che un’occasione mancata, si può considerare una soddisfazione svanita proprio sul più bello per l’Italia al Torneo AusTiger. La sconfitta con la Serbia è arrivata sul filo di lana e dopo una grande rimonta dal 48-64, con un parziale di 14-0. Queste le dichiarazioni di coach Meo Sacchetti al termine della partita, rilasciate al sito della FIP: “Per competere con queste ...

Basket - Mondiali 2019. Meo Sacchetti : “Voglio un’Italia dura - giochiamo come le squadre povere. Gallinari e Datome essenziali” : “Ci vorrà un’Italia dura mentalmente, capace di muoversi tra i suoi limiti e, all’occorenza saperli girare a proprio favore“. Questa è la Nazionale che il CT Meo Sacchetti vuole per i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto, la nostra Nazionale si presenterà in Cina con l’obiettivo di disputare un buon torneo e agguantare quantomeno la partecipazione al torneo preolimpico del prossimo ...

Basket - Meo Sacchetti sul ko contro la Serbia : “Non è bello perdere così. Il taglio di Aradori? Scelta tecnica” : Non è un bel momento per la Nazionale italiana di Basket, reduce dal secondo ko consecutivo nel Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Dopo aver perso contro i padroni di casa ieri, è arrivata un’altra sconfitta contro la forte Serbia: 96-64 lo score in favore della formazione allenata da Sasha Djordjevic, dominante dal secondo quarto in avanti. In casa azzurra l’assenza di uomini di peso si è sentita e al di là di un Marco ...

Basket - Meo Sacchetti : “Gallinari e Datome saranno il nostro regalo. Gentile utilissimo se non vorrà essere sempre protagonista” : Mission Impossible? Forse sì. Centrare la qualificazione olimpica per la Nazionale di Basket, rientrando tra le prime due formazioni del Vecchio Continente ai prossimi Mondiali in Cina (inizio 31 agosto), è complicato. Tante le rivali quotate e tanta la concorrenza. Verrebbe voglia di fare un discorso per mettere in discussione un criterio che, a conti fatti, si sta rivelando eccessivamente stringente per l’Europa, volto a favorire (forse) ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti striglia l’Italia dopo il torneo di Verona e ne taglia 3 : i nomi degli esclusi : Bilancio negati e atteggiamento da rivedere per l’Italia dopo il torneo di Verona: con queste parole Meo Sacchetti striglia gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019. Intanto arrivano i primi 3 tagli Vittoria contro Senegal e Venezuela, sconfitta in rimonta contro la Russia. L’Italia torna a casa dalla Verona Basketball Cup con un bilancio positivo nelle vittorie, ma al quanto negativo sotto il profilo tattico e ...

Basket Verona Cup 2019 - Meo Sacchetti : “Attendo squadre più aggressive per vedere i passi avanti” : L’Italia ha dominato contro il Senegal nella prima partita della Verona Basketball Cup 2019. Meo Sacchetti è stato intervistato a fine partita da Sky Sport ed ha parlato proprio degli avversari di giornata: “Sicuramente i nostri avversari hanno avuto dei problemi, si sono trovati da poco e si vede che non sono rodati”. Il CT azzurro ha parlato della prestazione degli azzurri e del modo di giocare: “Noi abbiamo cercato di ...

