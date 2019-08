Medico romano precario salva donna sul treno | il Veneto gli offre un lavoro

Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 30 agosto 2019) Daa Roma a possibile dipendente dell'Uls 1 Dolomiti: a spianare la strada per un possibile impiego in pianta stabile per Carlo Santucci,di 33 anni, è stato...

SaCe86 : Medico romano eroe sul treno delle Dolomiti, l'offerta di Zaia: «Lo assumiamo noi» - infoitinterno : Medico romano eroe sul treno delle Dolomiti, l'offerta di Zaia: «Lo assumiamo noi» - infoitinterno : Medico romano 'eroe' sul treno, Zaia: «È solo abilitato, noi pronti ad assumerlo in Veneto» -