Marvel' s Avengers | disponibile un nuovo filmato con i nuovi costumi dei protagonisti

Square Enix : Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi protagonisti del TGS 2019 : Square Enix ha annunciato la sua line-up per il Tokyo Game Show 2019, insieme a una serie di livestream dedicati agli show che saranno ospitati presso la sede.Non ci sono grandi sorprese, ma Finalmente daremo un'occhiata a Star Ocean: First Departure R, annunciato a maggio e poi praticamente dimenticato.Ecco qui i giochi che porterà Square Enix.Leggi altro...

Marvel's Avengers : i modelli dei personaggi saranno rifiniti ma il design non verrà modificato : Fin dal suo debutto durante lo scorso E3, Marvel's Avengers è stata ampiamente criticato a causa dei modelli utilizzati per i protagonisti, che secondo alcuni fan sarebbero totalmente differenti rispetti a quelli utilizzati nei film MCU.Crystal Dynamics aveva precedentemente affermato che i modelli non sarebbero stati modificati, tuttavia questo non significa che non potranno essere apportate piccole modifiche, come è emerso da una recente ...

Marvel's Avengers : l'account Twitter del gioco avrebbe rivelato un nuovo cattivo : Nonostante l'uscita di Marvel's Avengers sia ancora lontana, Square Enix ha precedentemente annunciato due dei nemici che saranno presenti nel gioco, ovvero Abomination e Taskmaster, quest'ultimo avrà un ruolo di spicco nella storia.Tuttavia, attraverso Twitter, l'account ufficiale di Marvel's Avengers avrebbe svelato un nuovo nemico: si tratterebbe della società A.I.M (Advanced Idea Mechanics), società che crede nella scienza e disdegna i ...

Un nuovo video gameplay di Marvel's Avengers ci mostra i combattimenti - la modalità co-op e molto altro : Anche se Marvel's Avengers è stato al centro di alcune discussioni dal suo reveal per quanto riguarda l'aspetto degli eroi, il gioco è sicuramente molto atteso dai fan.Recentemente, il gioco si è mostrato in un video gameplay focalizzato su combattimenti, abilità e boss fight, che ci ha permesso di capire alcune delle meccaniche di gioco.Ora, i colleghi di Eurogamer.net, hanno pubblicato un nuovo filmato di gameplay che tenta di spiegare vari ...

Marvel's Avengers - nuovi dettagli per quanto riguarda il sistema di progressione - personalizzazione e ricompense : Square Enix ha mostrato pochissimi giorni fa un nuovo video di gameplay dedicato a Marvel's Avengers che ci mostra il prologo del gioco contenente cinque personaggi principali giocabili.Ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo del gioco. Ad esempio, sappiamo che una parte fondamentale del gameplay di Avengers ruoterà attorno ad equipaggiamento e loot, ma come funzioneranno queste cose? E come potrà essere sviluppato ogni personaggio durante ...

Gamescom 2019 : Marvel's Avengers - prova : L'attesa creatasi attorno al chiacchieratissimo Project Avengers, nome ufficiale Marvel's Avengers, è stata di quelle importanti. Vuoi per il peso di un franchise che tra fumetto e cinematic universe non ha bisogno di presentazione alcuna, e vuoi per le importanti, per quanto inedite, firme dietro al progetto di sviluppo: Crystal Dynamics e Square Enix. Mostrato in chiusura di conferenza da Square Enix stessa in quel dell'E3, ad onor del vero ...

Anche Ms. Marvel sarà presente in Marvel's Avengers? : L'imminente videogioco di Square Enix Marvel's Avengers metterà in mostra la battaglia degli eroi Captain America, Black Widow, Hulk, Thor, Iron Man e Hank Pym contro Taskmaster e Abomination. Lo sviluppatore è stato abbastanza silenzioso sui possibili altri eroi della Marvel che potrebbero apparire nel titolo, ma il filmato di gioco pubblicato ieri potrebbe aver lasciato un indizio significativo.Presentato il mese scorso al Comic-Con ...

Marvel's Avengers : combattimenti - abilità - boss fight e molto altro in un nuovo video gameplay : Square Enix ha svelato Marvel's Avengers all'E3 un paio di mesi fa ed è giusto dire che non c'è stata la reazione sperata, con molti fan delusi da quanto mostrato per una serie di motivi. Molti speravano che una demo gameplay avrebbe fornito un'idea più chiara di come sarà il gioco e, ora, la demo è qui.Il filmato, mostra il combattimento, con ciascuno dei cinque eroi protagonisti sotto i riflettori a partire da Thor, poi ci si sposta su Iron ...

Topolino e gli Avengers festeggiano 80 anni di Marvel Comics : Era il 1939 quando Martin Goodman fondò la casa editrice Timely Comics, negli anni Cinquanta Atlas Comics, meglio conosciuta come Casa delle Idee, e fu solo nel febbraio del 1961 che prese il nome di Marvel Comics. Oggi, 2019, si festeggiano i ben 80 anni di questa fiorente azienda, non lontani dalla sua acquisizione da parte della Walt Disney Company, e quale miglior modo se non farlo con un numero speciale che veda l’icona di Topolino in ...

Marvel's Avengers : gli attori rispondono alle critiche per la mancanza di personaggi ispirati ai film : Quando Square Enix mostrò per la prima volta il suo Marvel's Avengers, non era esattamente quello che i fan si aspettavano. Molti hanno pensato che il gioco avrebbe dovuto avere un aspetto più ispirato all'MCU (Marvel Cinematic Universe). Nessuno degli attori dell'MCU riprende il suo ruolo nel gioco. Mentre i film hanno presentato questi personaggi a milioni di persone, non bisogna dimenticare che gli eroi sono in circolazione da molto prima di ...

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Marvel's Avengers : il doppiatore di The Last of Us darà la voce a Tony Stark : Nolan North è un attore famoso ai videogiocatori per aver doppiato Uncharted e The Last of Us. Ebbene, ora darà voce a Tony Stark in Marvel's Avengers e l'attore sembra veramente molto entusiasta di questo gioco."E' assolutamente una delle cose più straordinarie; nel gioco i filmati ed il gameplay sono un tutt'uno" ha dichiarato North. "Uno si preoccupa sempre di trovare un gioco che abbia un gameplay ottimo oltre che una grafica spettacolare. ...

Avengers 5 : Marvel prepara il nuovo film con un team rinnovato! : Avengers 5 farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e il nuovo film presenterà un team nuovo di supereroi. Ecco tutti i dettagli sui cambiamenti che prepara il MCU! Avengers 5 avrà tante novità nel film per i fan! Scopriamo cosa prepara il MCU dopo Avengers 4… La Fase 5 del Marvel Cinematic ... Leggi tuttoAvengers 5: Marvel prepara il nuovo film con un team rinnovato!L'articolo Avengers 5: Marvel prepara il nuovo film con ...

Avengers : Endgame batte Avatar : James Cameron si congratula con Marvel! : Avengers: Endgame e Marvel ricevono i complimenti da parte di James Cameron che condivide sui social media un post per congratularsi con i suoi rivali degli ultimi mesi. Ecco le parole del regista! Avengers: Endgame e i Marvel Studios superano Avatar e James Cameron “si arrende” al successo dei Vendicatori al cinema! Dopo ben 10 ... Leggi tuttoAvengers: Endgame batte Avatar: James Cameron si congratula con Marvel!L'articolo ...