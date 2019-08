Marotta | «Icardi? Fiducioso che si riesca a chiudere la telenovela Il Monaco? È un’idea

Calciomercato Inter - Marotta torna sul caso Icardi : “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate” : L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai ...

Incontro Wanda Nara-Marotta. Si cerca una soluzione - Icardi non ha aperto al Napoli : Gianluca Di Marzio ha fornito informazioni su Mauro Icardi. “Marotta e Wanda Nara hanno avuto un contatto diretto nelle ultime ore per cercare una soluzione al problema. Wanda si è resa conto che è controproducente restare all’Inter senza giocare. L’Inter ha offerto a Wanda Nara di prolungare un anno per favorire il prestito ad alcune destinazioni (non alla Juventus). Il Monaco ha incontrato l’Inter a Montecarlo. ...

Napoli su Icardi - Gazzetta : Offerta sulla scrivania di Marotta - si può sbloccare solo in un modo : Napoli su Icardi, Gazzetta: Offerta sulla scrivania di Marotta, si può sbloccare solo in un modo L’ ultimo incontro tra il club nerazzurro ed il suo ex capitano lasciano strascichi e spiegazioni che si rincorrono per dare un senso alla strategia di Wanda e suo marito. I due insistono a voler restare in nerazzurro, confermando la linea adottata finora. L’ argentino esclude ogni possibilità di addio all’ Inter mentre la generosa ...

Inter – Icardi incontra la società. le parole dell’ad Marotta sulla situazione dell’attaccante argentino : L’Inter non cambia idea: le parole dell’ad Marotta dopo l’incontro della società con Mauro Icardi Si è tenuto oggi un incontro tra la società dell’Inter e Mauro Icardi per chiarire alcuni punti sul futuro dell’attaccante argentino. Il calciatore non ha intenzione di lasciare il club nerazzurro, che però ha mantenuto la sua posizione, senza cambiare idea. ”Incontro con Icardi? Tutto tranquillo. Se la ...

Di Marzio : Marotta e Zhang hanno ribadito a Icardi che è fuori dal progetto Inter : Le parole di Wanda Nara a Tiki Taka (“forse qualcuno che conta nell’Inter, ha detto a Icardi di restare”) hanno provocato reazioni importanti in due giorni. Prima le frasi piccate di Marotta di ieri sera, alla viglia di Inter-Lecce 4-0, e poi oggi l’incontro-confronto oggi pomeriggio tra il presidente Zhang, l’ad Marotta e lo stesso Marotta. Incontro che si è svolto contestualmente all’amichevole che la prima squadra ha ...

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Tuttosport : Marotta spinge Icardi alla Juve : Titola così in prima pagina Tuttosport secondo cui sarebbero le parole di Marotta nel prepartita dell’Inter ad aver aperto il varco che porta Icardi alla Juve. Dopo aver nominato Wanda Nara e sottolineato che la società non ha in alcun modo parlato con il calciatore come lei aveva detto, il ds ha specificato «La nostra strategia è precisa e l’abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno ...

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

Inter-Lecce - Conte contento a metà : “bisogna migliorare per essere protagonisti. Icardi? Marotta è stato chiaro” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria contro il Lecce, soffermandosi anche su Icardi e sul mercato Vince e convince l’Inter nel posticipo della prima giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono 4-0 sul Lecce al termine di una partita giocata alla perfezione dagli uomini di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva quella di Lukaku e compagni, che non ha convinto appieno ...

Inter - Marotta tuona : “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare” : “Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante ...

Inter - Marotta smentisce Wanda Nara : “nessuno in società ha chiesto a Icardi di restare!” : Beppe Marotta smentisce seccamente le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato della volontà dell’Inter di trattenere Icardi: il dirigente nerazzurro conferma la linea della cessione Negli studi di Tiki Taka, ieri sera, Wanda Nara ha praticamente tolto Icardi dal mercato: prima di Inter-Lecce Beppe Marotta lo ha rimesso in vendita. Situazione complicata in casa Inter per la cessione dell’argentino che non sembra ...

Marotta avverte – Non ci saranno sconti di fine mercato su Icardi… Per nessuno : Il futuro di Mauro Icardi è ancora al centro del calciomercato. Intanto Marotta fa sapere che l’offerta da 65 milioni del Napoli potrebbe non bastare. Marotta chiude categoricamente allo scenario di Mauro Icardi in svendita negli ultimi giorni di mercato. Ecco quanto riportato da calciomercato.com: Napoli “Mauro Icardi continua nell’attesa. Si è blindato dietro il suo muro, silenzioso ma sorridente, convinto di quello che ...

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...

Tuttosport : Lo scambio Dybala-Icardi e il braccio di ferro tra Marotta e Paratici : Che tra la Juve e l’Inter si giochi la principale battaglia del calciomercato estivo non ci sono dubbi. Tuttosport oggi torna sulla possibilità di uno scambio Dybala-Icardi. Suggestione che probabilmente andrà avanti fino alla fine del campionato. Villar Perosa, con gli applausi a Paulo Dybala, ha innescato dei dubbi nella dirigenza bianconera, ma anche forza. La Juve potrebbe decidere di tenersi l’argentino, rinunciando alla golosa ...