Marotta | “Dal punto di vista mediatico l’arrivo di CR7 alla Juventus è paragonabile a

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 30 agosto 2019) L’amministratore delegato dell’Inter Beppeha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della tre giorni conlcusiva del mercato all’Hotel Sheraton di Milano.ha sostenuto che l’arrivo di CR7 ha avuto una risonanza mediatica pari a quella che ebbe l’arrivo di Maradona a Napoli. Di seguito le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb: “Nel caso dell’ arrivo di Cristiano Ronaldo, è subentrata la grande volontà del giocatore di venire in Italia. Conosceva il calcio inglese e quello spagnolo e voleva provare una nuova esperienza. Fu una operazione molto ambiziosa portata avanti dal coraggio del presidente Agnelli, che ha avto una operazione così importante. È uno strapporegola che puoi fare solo una volta e per un giocatore come lui”. Similitudini con l’arrivo di ...

armyrosari : @Anto__rus A dal 30 giugno che alcuni tifosi tritando i coglioni su Zhang pezzente Marotta infiltrato Mercato di me… - NonConoscoVG : #Marotta: 'Il mercato in entrata è chiuso. Soddisfatto degli acquisti fatti e del grande lavoro svolto dal #Ausilio… - peppe937 : RT @Ale_Rimi: #Marotta: 'Io non so quanto incida in % un allenatore, ma so che a questi livelli devi ingaggiare anche un grande gestore dal… -