Marko su Vettel | “Per diventare campioni in Ferrari occorre essere politici”

Marko : “Per tornare in pista Vettel deve cambiare team” : Helmut Marko pensa che Sebastian Vettel debba cambiare team per rimettere in pista la sua carriera in F1. Dopo l’errore di Silverstone, il campione tedesco avrebbe perso molto del supporto dei media italiani: “In Red Bull difficilmente faceva errori“, ha detto Max Verstappen. “E non ci si dimentica mai di come si guida. Quindi perché […] L'articolo Marko: “Per tornare in pista Vettel deve cambiare team” ...