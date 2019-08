“Manesco e pericoloso” Nuove rivelazioni scottanti su Francesco Chiofalo E arrivano

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2019) La bomba di gossip è ormai scoppiata sconvolgendo non solo la giornata di ieri ma anche, a cascata, tutto il prossimo fine settimana. La notizia ormai la conoscete tutti:ha tradito quella che ormai può essere definita la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. Subito si sono scatenate le reazioni sui social con commenti, prese di posizione, a volte anche insulti. A parlare però, in una lunga diretta su Instagram, è direttamente Selvaggia Roma. La personal trainer di Roma, ex di, ha ammesso di aver ricevuto lo stesso trattamento: “Dovete sapere che lui è anche un manesco. Non ho mai detto niente. Ma le volte che mi ha messo le mani addosso, sono state ventimila, trentamila? Gliene ho perdonato di tutti i colori. Quando dico tutti i colori, tutti i colori! Continua la relazione con Aurora, sempre travagliata perché lei non si fidava di lui. Io e lei ci siamo ...