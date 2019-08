Mafia : a Palermo torna la ‘Festa dell’onestà’ per ricordare il generale Dalla Chiesa (2) : (AdnKronos) – ‘La città di Palermo ‘ spiega Fabio Giambrone, vice sindaco di Palermo ‘ anche quest’anno ricorda con commossa gratitudine il sacrificio del Prefetto generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuele Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. La festa dell’onestà impegna tantissime associazioni, movimenti culturali e cittadini, testimoniando il riscatto culturale della ...

Mafia : a Palermo la passeggiata 'alla memoria - storie di vite spezzate' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - L’Associazione culturale Onlus Palermo aperta a Tutti, in collaborazione con gli Amici dei Musei siciliani organizza per la sera del 4 settembre la passeggiata “Alla memoria, storie di vite spezzate” . In occasione dell’anniversario dell’assassinio del Giudice Carlo Al

Mafia : a Palermo la passeggiata ‘alla memoria - storie di vite spezzate’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – L’Associazione culturale Onlus Palermo aperta a Tutti, in collaborazione con gli Amici dei Musei siciliani organizza per la sera del 4 settembre la passeggiata ‘Alla memoria, storie di vite spezzate” . In occasione dell’anniversario dell’assassinio del Giudice Carlo Alberto dalla Chiesa, la passeggiata ripercorrerà alcuni luoghi simbolo delle stragi di Mafia degli anni ...

Mafia : a Palermo la passeggiata ‘alla memoria - storie di vite spezzate’ : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – L’Associazione culturale Onlus Palermo aperta a Tutti, in collaborazione con gli Amici dei Musei siciliani organizza per la sera del 4 settembre la passeggiata ‘Alla memoria, storie di vite spezzate” . In occasione dell’anniversario dell’assassinio del Giudice Carlo Alberto dalla Chiesa, la passeggiata ripercorrerà alcuni luoghi simbolo delle stragi di Mafia degli anni ...

Mafia - Palermo ricorda Libero Grassi : 9.05 Palermo ricorda l'imprenditore Libero Grassi, ucciso dalla Mafia il 29 agosto di 28 anni fa. Stamane la commemorazione in via Alfieri, dove fu assassinato. La figlia dell'imprenditore, Alice, ha spruzzato anche quest'anno la vernice rossa sul luogo del delitto. Libero fu assassinato perché disse no al pizzo. "Uomo coraggioso, ucciso dalla Mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza ...

Palermo : Mafia - massoneria e rapporti con le banche - prosegue l'inchiesta Halycon : Continua a 360 gradi l'inchiesta denominata Halycon, che in queste ultime settimane ha coinvolto le città di Palermo e Licata. Come si ricorderà, infatti, il 31 luglio scorso un'operazione della Dda del capoluogo siciliano portò all'arresto di ben sette persone, tutte accusate di aver aiutato in qualche modo la cosca mafiosa licatese. In particolare, un funzionario regionale, Lucio Lutri, secondo chi indaga si sarebbe messo a completa ...

Mafia : i giovani di 'Libera' per le strade di Palermo : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Tappa a Palermo domani, venerdì 2 agosto, per gli oltre 200 giovani di Libera arrivati in Sicilia per l'VIII appuntamento nazionale. Alle 9.30, presso la prefettura di Palermo, si svolgerà l'incontro con il prefetto Antonella De Miro e il procuratore antiMafia Franca Im

Mafia : perquisizioni in sedi logge massoniche Licata e Palermo : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - perquisizioni dei carabinieri del Ros dei Carabinieri presso le sedi delle logge massoniche di Licata (Agrigento) e di Palermo nell'ambito dell'inchiesta che oggi ha portato al fermo di sette persone tra cui un funzionario regionale siciliano accusato di concorso ester

Mafia : perquisizioni in sedi logge massoniche Licata e Palermo : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – perquisizioni dei carabinieri del Ros dei Carabinieri presso le sedi delle logge massoniche di Licata (Agrigento) e di Palermo nell’ambito dell’inchiesta che oggi ha portato al fermo di sette persone tra cui un funzionario regionale siciliano accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Gli inquirenti avrebbero acquisito gli elenchi degli iscritti. L'articolo Mafia: perquisizioni ...

Mafia : arresti Palermo - pm ‘deputato regionale Pullara è massone’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Il deputato regionale siciliano autonomista Carmelo Pullara è massone. Lo hanno accertato gli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta che all’alba di oggi ha portato al fermo di sette persone. Pullara, che non è coinvolto nell’indagine di oggi, come accertato dalla Polizia giudiziaria, “risulta iscritto nelle liste della loggia massonica ‘Arnaldo da Brescia” di ...

Mafia : arresti Palermo - il massone Lutri 'io un intoccabile - non mi arrestano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato all'alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione del Ros dei Carabinieri, più volte intercettato, sosteneva di essere "essere un intoccabile" da parte dell’Autorità Giud

Mafia : arresti Palermo - il massone Lutri ‘io un intoccabile - non mi arrestano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato all’alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito dell’operazione del Ros dei Carabinieri, più volte intercettato, sosteneva di essere “essere un intoccabile” da parte dell’Autorità Giudiziaria. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Dda di Palermo. In una conversazione con ...

Mafia : arresti Palermo - in manette funzionario regionale 'maestro venerabile' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Si chiama Lucio Litri il funzionario regionale siciliano arrestato al'alba di oggi dal Ros dei Carabinieri nell'ambito dell'operazione su Mafia e massoneria. Lutri è dipendente dell'assessorato all'Energia, dove si occupa di finanziamenti pubblici. In passato è stato '

Mafia : Palermo - amministrazione giudiziaria per startup di Terni (2) : (AdnKronos) – Il ruolo dell’imprenditore del settore dei giochi e delle scommesse online è emerso “con un ruolo di primissimo piano nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra mobile di Palermo relative all’operazione “Game over” che a febbraio 2018 ha portato all’arresto di 22 persone e a numerosi indagati, confermando l’esistenza di un forte interesse e di una capillare presenza ...