M5s-Pd e lo scudo delle commissioni a guida Lega Il Pd | “Chi è attaccato alle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) I leghisti non mollano. Anzi, in qualche caso si preparano a fare quasi da “scudi umani” nei confronti dei provvedimenti della maggioranza nascente, formata dagli ex amici dei Cinquestelle insieme ai nemici di sempre del Pd. Il Carroccio difende infatti le sue undici presidenze di commissione che – come ha anticipato ieri dal Fatto Quotidiano – che potrebbero diventare un ostacolo non da poco nei percorsi parlamentarileggi della maggioranza nascente. “Dovevano pensarci prima di fare il ribaltone” ha tagliato corto ieri Claudio Borghi, che presiede la commissione Bilancio della Camera. E dalla loro Borghi e gli altri 10 presidenti di commissione dellahanno i regolamenti di Camera e Senato che stabiliscono che il rinnovoavviene ogni due anni e per prassi a metà legislatura. Fatti i conti, dunque, in questo caso la...

