L' ultimatum di Di Maio sui punti del M5s | o si torna alle urne

Trattative PD-M5S - ultimatum di Di Maio a Zingaretti : 24 ore per decidere su Conte-bis : Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta. ...