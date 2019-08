Luis Enrique | è morta la figlia di 9 anni

Luis Enrique - morta la figlia Xana di 9 anni : «Ha combattuto 5 mesi contro l'osteosarcoma» : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da una grave malattia che l?ha costretta alle cure per diversi mesi:...

Dramma Luis Enrique - il cordoglio di Inter e Milan : Inter e Milan partecipano commosse al dolore dell’ex allenatore della Roma e ct della Spagna Luis Enrique per la prematura scomparsa della figlia Xana. ”FC Internazionale Milano – si legge sul sito del club nerazzurro – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Luis Enrique, Xana. Il presidente Steven Zhang, il vice-presidente Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, ...

Luis Enrique ha annunciato la morte della sua figlia di 9 anni per un cancro : Luis Enrique, ex allenatore della Spagna ma anche di Roma e Barcellona, ha annunciato la morte della figlia Xana, 9 anni, colpita da un cancro alle ossa. "Nostra figlia Xana è deceduta nel pomeriggio all'età di 9 anni, dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un osteosarcoma", ha scritto in un comunicato pubblicato su Twitter. "Ringraziamo tutti per l'affetto ricevuto durante questi mesi e apprezziamo la discrezione e la ...

