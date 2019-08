Lui diabetico con tumore | lei malata di Sla Lionello e Graziella si sono tolti la

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Leonello e, settantaquattro anni lui e sessantasette lei, unocon undiagnosticato da poco e l’altra affetta da Sla. Così la coppia di anziani è stata trovata senza vita in un hotel di Carpi, perché non più in grado di sopportare il dolore della malattia. A riportare i dettagli della vicenda è la Gazzetta di Modena. Una coppia che si amava profondamente è rimasta unita anche nella scelta più estrema: quella di morire insieme. Se neandati così, ieri mattina, in una stanza al piano terra dell’hotel Gabarda, Leonello Lombardi, 74 anni, ePossega, 67, originaria dell’Istria ... Entrambi ammalati devono aver compreso che loro condizioni si sarebbero aggravate nel tempo e hanno deciso di andarsene così, una volta capito che non sarebbero più stati ...

