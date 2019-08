Luca Marinelli | «Senza crescere ci si perde»

Casting per Diabolik con Luca Marinelli - Miriam Leone - Valerio Mastandrea - e per Cineworld : Selezioni in corso per la ricerca di figurazioni speciali e comparse per il film Diabolik, la pellicola sulle avventure del celebre ladro creato dalla penna di Angela Giussani. Sono inoltre tuttora aperti i Casting, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per produzioni cinematografiche e televisive. Diabolik: aperti i Casting del film Per il film diretto dai Manetti Bros e prodotto dalla Mompracem sono stati scelti ...

Venezia 76 anticipazioni sulle date - Joker sabato 31 - Almodovar arriva il 29 - Kristen Stewart il 30 - Meryl Streep domenica 1 settembre - Luca Marinelli il 2 : Venezia 76 anticipazioni, Alberto Barbera annuncia le prime date ph. Alberto Fuschi Dopo la presentazione ufficiale del programma di Venezia 76, sono attese le date e gli orari ...

Ecco il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli : ed è subito emozione! : In tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso ed ho sentito uno spirito creatore che divampava dentro e che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede, insomma voglio fare lo scrittore. Comincia con queste parole il trailer ufficiale di Martin Eden con Luca Marinelli e la regia di Pietro Marcello. Il film sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia in ...

Venezia 76 programma - Luca Marinelli - Maresco e Mario Martone tra i film italiani in concorso - Sorrentino e Sollima per le serie sky : Venezia 76 dalla conferenza stampa il programma Dai pronostici alla realtà. Il programma della Mostra d’arte cinematografica di Venezia n. 76 è stato appena presentato al The Space Cinema ...

Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea nel film su Diabolik : (foto: Getty Images) I loro nomi circolavano legati a questo progetto cinematografico da qualche settimana ma la conferma ufficiale è arrivata solo in queste ore a Ciné – Giornate estive di cinema di Riccione: Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea saranno i protagonisti del film Diabolik che sarà girato dai Manetti Bros. Con una sceneggiatura scritta da questi ultimi assieme a Michelangelo La Neve, su un soggetto a cui ha ...

Il Diabolik dei Manetti Bros sarà con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : “Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano", spiegano Antonio e Marco Manetti introducendo il cast dell'adattamento cinematografico del personaggio cult creato da Angela e Luciana Giussani. "Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le ...