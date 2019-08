L' ombra di Maduro dietro le minacce delle nuove Farc

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2019) In Italia ci sono i Cinque Stelle che stanno provando a costruire un governo con il Pd. In Inghilterra i pezzi grossi del Partito Conservatore annunciano battaglia accanto alle opposizioni furibondi per il golpe del loro premier, Boris Johnson, che ha deciso di “chiudere” il Parlamento. Ma, se possi

ilfoglio_it : L'ex numero due delle Farc annuncia il ritorno alla lotta armata, ma il capo politico e militare del movimento si d… -