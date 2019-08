Lofter Date | l’evento della Versiliana dedicato ai giovani talenti è un successo | una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) I piùnon sono neanche adolescenti, i più adulti sfiorano trent’anni appena: il parcomartedì 27 agosto si è riempito di ragazzi per, l’appuntamento del festivalai. Parco gremito per l’incontro con Elisa Maino e Vale Vedovatti (16 anni entrambe e centinaia di migliaia di follower) seguite da Gordon, la parrucca bionda più famosa del web, in tour con il suo primo romanzo (Tu che mi capisci). La sera, sul palco, molti nomi da tenere d’occhioscena rap e indie italiana: Travis, Dile, Nathan Francot, Carlo Corallo, Fulminacci e Gazzelle.è stato organizzato da Loft Produzioni e One Shot Agency, con il supporto di Intesa San Paolo. I ragazzi cominciano ad arrivare alla spicciolata dalla mattina. Età media: 12, 13 anni, prevalentemente bambine. Molte sono accompagnate dai genitori, arrivati da ogni parte d’Italia. ...

