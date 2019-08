Lo Spread scende | ma il merito non è tutto della nascita del Governo ' giallorosso'

Perché lo Spread scende moltissimo : I rendimenti dei titoli di Stato italiani hanno raggiunto il livello più basso da parecchio tempo, se non di sempre: c'entra che la Lega non è più al governo, ma non solo

Crisi di governo - il rendimento del Btp decennale scende al minimo storico : 1 - 02%. Lo Spread con i Bund giù a 173 punti : È il minimo storico. Il tasso sul titolo decennale italiano è calato mercoledì all’1,022%, segnando il livello più basso mai raggiunto. I mercati, dopo la notizia che il Pd ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di verificare le possibilità di un accordo con l’M5s, appaiono ottimisti sulla formazione del nuovo governo giallorosso che vedono come una garanzia di posizioni più filoeuropee da parte dell’Italia e del tramonto di ...

Titoli Stato : Spread scende sotto 190 punti - rendimento ai minimi da 2016 : Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Anche se al momento è in salita, la prospettiva di un Governo M5S-Pd con presidente del Consiglio Giuseppe Conte piace ai mercati. L’andamento dello spread, che segue l’inizio di una trattativa ufficiale per arrivare alla formazione di un Esecutivo visto con favore anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è eloquente: il differenziale, dopo un avvio a 191 punti base – ...

Borse positive - lo Spread scende ancora. Occhi puntati su Powell a Jackson Hole : A Piazza Affari ancora sotto osservazione per gli sviluppi sulla crisi di Governo. Bene le banche con lo spread in calo

Crisi di governo - tasso sui Btp scende ancora : Spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

**Titoli Stato : Spread scende sotto 200 punti base** : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende sotto i 200 punti base e si attesta intorno ai 198 punti alle 13 con un rendimento del decennale a quota 1,7%, secondo quanto riporta la piattaforma Mts. L’avvio degli scambi sul mercato per lo spread era Stato a 203 punti base e la discesa del differenziale segue l’asta sui titoli di Stato del Tesoro, che ha collocato Btp a 3 anni per 3 miliardi con ...

