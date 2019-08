Llorente è del Napoli Domani le visite mediche

Il Mattino : Llorente slitta di qualche giorno. Per lui non c’è il termine del 2 settembre : L’accordo tra Fernando Llorente e il Napoli è raggiunto già da qualche giorno: biennale a 2,5 milioni a stagione. Il Mattino scrive che sono previsti nuovi contatti tra Giuntoli e il fratello-agente dello spagnolo, Jesus, ma che comunque non c’è fretta di chiudere l’affare. Llorente, infatti, è svincolato e per lui non esiste il termine del 2 settembre per chiudere il contratto. Il Napoli è già certo del suo ok al trasferimento ...

CLAMOROSO – Llorente - l’agente nella sede dell’Inter! Napoli beffato? : Fernando Llorente potrebbe andare all’Inter: il procuratore è uscito qualche minuto fa dalla sede dei nerazzurri Il mercato dell’Inter potrebbe non fermarsi all’acquisto di Sanchez (in queste ore arrivato in città). nella sede del club nerazzurro, infatti, è stato avvistato Frank Trimboli, procuratore di Fernando Llorente, calciatore attualmente svincolato e gradito a Conte. Ricordiamo che Llorente negli ultimi giorni è ...

L’agente di Llorente nella sede dell’Inter (quindi Icardi va al Napoli?) : Novità clamorosa sul fronte del calciomercato. L’agente di Llorente Frank Trimboli è nella sede dell’Inter. Quindi l’attaccante spagnolo potrebbe essere l’ennesima punta della squadra di Conte dopo Lukaku e Sanchez. A questo punto, vuol dire che il Napoli sta virando su un altro centravanti che potrebbe essere – con un colpo dell’ultimo minuto – proprio Mauro Icardi che fin qui ha espresso il suo diniego ...

CorSport : Icardi-Llorente - domani è il giorno del giudizio : Sarà domani il giorno in cui si metterà un punto alla questione Icardi. La data in cui si sceglierà tra lui e Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Buttare così 65 milioni di euro sul prato verde e poi prevedere una spesa quinquennale per altri settanta (lordi) di ingaggio è impresa emotivamente titanica, sa di coraggiosa e anche (lucida) follia: ma adesso, e non ci saranno ulteriori dilazioni, da Milano deve arrivare la risposta, certa ...

La Sampdoria si riprende Defrel - il Napoli stringe per Llorente e il Bologna è in pressing su Medel : Domani l' Inter conta di chiudere definitivamente l' affare Sanchez (30 anni) dopo il rallentamento subìto nel fine settimana causa discordanza d' intenti sul pagamento dello stipendio del cileno con il Manchester United. L' ad dei Red Devils, terminate le vacanze, ribadirà ai nerazzurri di poter ar

Calciomercato - le bombe : Rami - Paletta e Llorente pronti a tornare in Italia - doppia idea del Parma : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative ormai nella fase decisiva. Lorenzo Bechini del Sassuolo e Mattia Felici del Lecce sono due nuovi giocatori del Palermo. Bechini, classe 2001, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Pisa e nell’ultima stagione in forza alla Primavera del Sassuolo. Felici, invece, è un attaccante anch’egli del 2001, che arriva dal Lecce. Il difensore Adil Rami potrebbe tornare a ...

CorSport : Nei pensieri della Lazio spunta Llorente. La pista diventa affollata : Una tentazione possibile, ma difficilmente realizzabile. Definisce così, il Corriere dello Sport, la suggestione che si è fatta largo nella Lazio: Llorente. A Inzaghi piacerebbe molto, ma è un colpo che richiederebbe un grande sforzo economico. “Lo spagnolo è svincolato, per convincerlo a firmare bisogna riconoscergli un contratto ricco, si accontenterebbe di 3,5 milioni netti all’anno per tre stagioni (operazione, al lordo, di 10 milioni ...

CorSport : I colpi di riserva del Napoli : Llorente - Santamaria e Everton : Ci sono le trattative su cui puntare (Lozano e James), e poi c’è il mercato parallelo, scrive il Corriere dello Sport. Quello di “disturbo”, che resta lì come opzione, per tenersi aperta una porta last minte. Il quotidiano sportivo lo chiama “metodo Giuntoli”: avvicinare un obiettivo, parlargli, eventualmente prenotarlo, perché non si sa mai cosa può succedere sul mercato. Per questo motivo il Napoli si è informato su Fernando Llorente, 34enne a ...