Llorente atterrato a Roma | «Juve-Napoli? Spero che vinca la mia squadra»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Fernando. Ne dà notizia Gianluca Di Marzio. L’attaccante spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Sono contento di tornare ma è presto e non posso dire niente. Aspettiamo, così potrò dirvi di più. Ilmi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Con Ancelotti parlerò solo a cose fatte.? Mi aspetto una grande partita, speriamo chela mia. Mi spiace per Chiellini, è un grande amico e nessuno meriterebbe un infortunio tanto grave». L'articolo: «chela mia» ilsta.

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Llorente è atterrato in Italia ?? - SSCNapoliFeed : Napoli, Llorente è atterrato in Italia: “Sono davvero contento” - bativanchu : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Napoli | Llorente è atterrato in Italia ?? -