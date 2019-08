LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Pliskova al terzo - in difficoltà Nishikori. In campo Federer : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : venerdì 30 agosto - risultati in tempo reale. Lorenzi sfida Wawrinka - Federer e Serena Williams nella sessione diurna : Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli US Open 2019. Dopo l’impresa di ieri contro il serbo Miomir Kecmanovic, torna in campo Paolo Lorenzi, che sfida lo svizzero Stan Wawrinka per ripetere l’accesso a quegli ottavi di finale che riuscì a trovare nel 2017, quando strappò un set ad Andy Murray. Un match difficile, dato che il senese ha perso i tre precedenti con il tre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Eliminati Fabbiano e Sonego. Impresa Townsend contro Halep : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Eliminato Sonego. Impresa Townsend contro Halep. Fabbiano al quinto : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Lorenzi al terzo turno! Zverev soffre ma batte Tiafoe. In campo Fabbiano e Sonego : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-ANDUJAR (terzo MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Zverev avanti al quinto - Lorenzi e Berrettini avanti 2-1 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Petkovic elimina Kvitova! Zverev-Tiafoe al quinto - Lorenzi un set pari - Berrettini avanti di due set! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Petkovic elimina Kvitova! Goffin e De Minaur ok - Lorenzi avanti un set - in campo Berrettini : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Petkovic elimina Kvitova! Goffin si libera di Barrere in tre set - in campo Lorenzi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Goffin si libera di Barrere in tre set - in campo Lorenzi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : giovedì 29 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini - Fabbiano - Sonego e Lorenzi per sognare : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fabbiano-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-THOMPSON (SECONDO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-ANDUJAR (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sarà un giovedì ricchissimo, visto che ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Vince in rimonta Serena Williams - bene anche Novak Djokovic. Completati dieci incontri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Cancellati per pioggia tutti i match sui campi non coperti - ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - si gioca su due campi. Ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric. Giornata ostacolata dalla pioggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...