LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | arrivano subito tre medaglie per

14:11 Parte la sfida tra statunitensi e azzurre. 14:06 Tra cinque minuti comincerà la finale del due senza femminile para-rowing 3: lotta a due tra Stati Uniti ed Italia. 14:03 OROOOOOOOO!! Goretti è CAMPIONE DEL MONDO! Argento all'ungherese Galambos che batte in volata l'australiano Murphy. 14:01 A 500m dal traguardo il margine di Goretti sale a 3"! Ora secondo è ...

13:38 Parte la finale del singolo femminile pesi leggeri: nessuna azzurra in gara. 13:30 Bronzo Stefanoni! L'azzurro si arrende solo all'olandese de Koning e al canadese Hall. 13:25 A metà gara Stefanoni è terzo, al comando c'è l'olandese de Koning. 13:20 Inizia la finale del singolo para-rowing maschile: il nostro Stefanoni si gioca una medaglia. 13:15 Vittoria ...

13:00 Tra cinque minuti inizierà la finale del singolo femminile para-rowing 2 con nessuna italiana a giocarsi le medaglie. 12:57 Le altre tre finaliste sono l'irlandese Puspure, la neozelandese Twigg e la canadese Zeeman. 12:49 Nella prima semifinale la spuntano la statunitense Kohler, la britannica Thornley e la svizzera Gmelin. 12:42 Tocca al singolo femminile: non ci sono italiane in ...

11:30 Appena iniziata la seconda semifinale: in acqua Gran Bretagna, Francia, Nuova Zelanda, Australia, Romania e Canada. 11:27 La Croazia vince la prima semifinale davanti ad Italia e Spagna: per Lodo e Vicino arriva quindi la finale e la qualificazione alle Olimpiadi! 11:24 A metà gara gli italiani sono secondi, dietro solamente alla Croazia. 11:22 Ora sono in corsa le semifinali del due ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 30 agosto - Lodo e Vicino per la carta olimpica
Il programma completo della sesta giornata – La presentazione delle semifinali nelle specialità olimpiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: giornata di semifinali oggi, che assegneranno, in tutte le specialità olimpiche e paralimpiche, altri pass per ...

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento a domani con i Mondiali di Canottaggio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 14:26 Nulla da fare, l'Italia chiude quinta, ripescate Olanda e Nuova Zelanda. 14:21 A metà gara Italia quinta, in testa ci sono Olanda e Nuova Zelanda. 14:18 Iniziato il ripescaggio dell'otto maschile: Italia in ...

13:09 Cominciata anche la seconda semifinale del singolo maschile pesi leggeri. 13:07 GORETTI DOMINANTE! L'azzurro vince la semifinale con 2" di vantaggio sull'australiano Murphy, terzo l'ungherese Galambos. 13:04 A metà gara Goretti è saldamente al comando seguito da Galambos e Murphy. 13:01 Tocca al singolo maschile pesi leggeri: per l'Italia nella prima ...

12:18 La spuntano Australia, Polonia e Stati Uniti che accedono in finale. 12:12 Scatta anche la seconda semifinale: in acqua Sudafrica, Stati Uniti, Australia, Polonia, Germania e Francia. 12:08 Il quartetto azzurro chiude terzo dietro a Romania e Gran Bretagna: arrivano finale e pass olimpico ma bisognerà fare meglio per puntare alle medaglie. 12:05 Italia terza a metà gara preceduta da Gran ...

12:08 Il quartetto azzurro chiude terzo dietro a Romania e Gran Bretagna: arrivano finale e pass olimpico ma bisognerà fare meglio per puntare alle medaglie. 12:05 Italia terza a metà gara preceduta da Gran Bretagna e Romania. 12:03 Ora è il turno del quattro senza maschile, altra specialità in cui l'Italia è molto forte: azzurri nella prima semifinale. 12:00 Seconda frazione vinta dalla ...

10:49 E la rimonta arriva! Oppo e Ruta vincola la semifinale e ottengono il pass olimpico oltre alla finale, poi Spagna e Polonia. Crolla nella parte conclusiva la Cina che si deve accontentare della Finale B. 10:45 A metà gara conduce la Cina davanti a Spagna ed Italia, ci aspettiamo la rimonta degli azzurri. 10:42 Ora tocca al due di coppia maschile pesi leggeri: l'Italia, inserita ...

10:39 La Nuova Zelanda si aggiudica la seconda semifinale precedendo Stati Uniti e Italia. Arriva quindi la finale e la qualificazione alle Olimpiadi per la coppia azzurra Tontodonati-Rocek! 10:35 Ai 1000m Italia quinta ma vicina al terzo posto occupato al momento dall'Irlanda. 10:32 Partita anche la seconda frazione: Italia in sesta corsia. Le altre Nazioni sono Cina, Grecia, Nuova ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto - semifinali. Gli azzurri si giocano i pass per Tokyo 2020
Il programma completo della quinta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: giornata di semifinali oggi, che assegneranno, in tutte le specialità olimpiche, ad eccezione degli otto, e paralimpiche, i primi pass per Tokyo 2020 . Per quanto riguarda le ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Simone Martini e i doppi Tontodonati/Rocek - Lodo/Vicino - Oppo/Ruta e Rodini Cesarini : tutti in semifinale. Out Infimo/Venier
Grazie per aver seguito con noi questa DIRETTA LIVE dei Mondiali di Canottaggio da Linz. Buon proseguimento di giornata con le dirette, gli articoli e gli approfondimenti di OA Sport. h 13.42 Simone Martini chiude terzo (6:51.45): questo gli consente di qualificarsi alle semifinali. Il quarto di finale viene invece vinto dal ceco Synek (6:48.43), che precede il danese Nielsen (6:48.96). h ...

h 12.58 Sono cominciati nel frattempo i quarti di finale dei singoli femminile: a Linz si va avanti senza sosta. h 12.56 I rappresentanti tricolore vengono eliminati. h 12.55 La run viene vinta dalla Cina di Liu/Zhang (6:12.42), che anticipa sul traguardo la Nuova Zelanda di Storey/Harris (6:14.04) e la Romania di Prundeaun/Enache (6:15.76). Sesti gli azzurri con il crono finale di 6:31.05 h ...