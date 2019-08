LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | arrivano subito sei medaglie per

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47 Cerimonia di premiazione del doppio PR3 misto. 15.44 Oro alla Cina, ma l’Italia è medaglia d’argento!!! Terza l’Olanda, quarta l’Austria. 15.42 Cina prima, Olanda, Italia ed Austria in lotta per argento e bronzo. 15.41 Situazione immutata a metà gara. 15.40 Cina, Italia, Austria ai 500. 15.36 Sta per scattare la finale del quattro di coppia pesi leggeri maschile di Lorenzo Fontana, Alfonso Scalzone, Catello Amarante e Gabriel Soares. Avversari degli azzurri Austria, Olanda, Cina, Danimarca e Francia. 15.32 Risuona l’inno di Mameli: premiazione del doppio pesi leggeri maschile. Oro per Di Mare e Serio! 15.28 Oro alla Russia in 7’48″32, argento all’Austria in 8’01″12, bronzo agli USA con il crono di 8’17″51. 15.25 Russi con 10″ sull’Austria ai ...

