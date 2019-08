LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | arrivano subito cinque medaglie per

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Oro alla Russia in 7’48″32, argento all’Austria in 8’01″12, bronzo agli USA con il crono di 8’17″51. 15.25 Russi con 10″ sull’Austria ai 1500 metri. USA terzi a 25″. 15.23 Russia a metà gara con 10″ di margine sull’Austria e 20″ sugli USA. 15.21 Dominio della Russia certificato ai 500 metri. Austria seconda, le altre in lotta per il bronzo, tranne l’Italia, sesta. 15.18 Ultima finale del programma non paralimpico è quella del doppio PR3 misto. Presente l’Italia di Maryam Afgei e Gianfilippo Mirabile. Israele, USA, Russia, Austria e Cina le altre finaliste. 15.13 Cerimonia di premiazione del due senza pesi leggeri femminile con l’argento dell’Italia di Sofia Tanghetti e Maria Ludovica Costa. 15.10 VINCE L’ORO ...

zazoomnews : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: oro per Goretti nel singolo pesi leggeri! Bronzo di Stefanoni nel p… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: oro per Goretti nel singolo pesi leggeri! Bronzo di Stefanoni nel p… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: 30 agosto Lodo e Vicino accedono in finale e conquistano il pass ol… -