LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 30 agosto | Lodo e Vicino per la carta

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sesta giornata – La presentazione delle semifinali nelle specialità olimpiche Buongiorno e benvenuti allatestuale della sesta giornata di gare deidie parache proseguiranno oggi a, in Austria: giornata di semifinali oggi, che assegneranno, in tutte le specialità olimpiche e paralimpiche, altri pass per Tokyo 2020 . Per quanto riguarda le specialità olimpiche oggi saranno in acqua tre equipaggi azzurri, tutti alla ricerca della Finale A, attraverso le semifinali. OA Sport vi propone ladella sesta giornata di gare deidiche proseguiranno a, in Austria: oggi, giovedì 29, andranno in scena i quarti a partire dalle ore 10.20, mentre la nostrainizierà attorno alle ore 10.00. Buon divertimento con ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: il quattro di coppia maschile brilla bene anche Oppo e Ruta. L’Ital… - zazoomnews : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: il quattro di coppia maschile brilla bene anche Oppo e Ruta. L’Ital… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: il quattro di coppia maschile brilla bene anche Oppo e Ruta. L’Ital… -