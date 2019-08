L’Italia spreca la luce Napoli | però | è virtuosa e anche Caserta

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2019) Da una ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Managemet – riportata oggi da Il Mattino – emerge che l’Italiatantissima energia elettrica per la pubblica illuminazione. Ma la buona notizia è che: prima città d’Italia per come gestisce in modo accorto lain strada. Gli autori dello studio (otto, internazionali) hanno esaminato le proiezioni luminose dirette verso lo spazio, spiega il quotidiano, e hanno considerato che lapuntata verso l’alto è solo uno spreco (sia di energia che di denaro), perché non illumina chi è sotto. In Europa sono i paesi Scandinavi are di meno. Seguono quelli centroeuropei e, in coda a tutti, l’Italia.è la meno sprecona delle città italiane (al 567mo posto in Europa). Buonoil piazzamento di, al 30mo posto. E’ l’unica altra città campana citata ...

