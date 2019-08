L’ecosistema dell’Alaska a rischio collasso | il Governo Trump costruisce miniere dannose

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Bristol Bay, in Alaska, è minacciata da una miniera a cielo aperto per l’estrazione di oro e rame, che è probabile venga posizionata proprio nell’area delle sorgenti della baia. Negli ultimi mesi del 2017, la Pebble Limited Partnership ha proposto un progetto che, per la sua realizzazione, dovrà necessariamente essere collocato laddove quasi 60mila salmoni si sono radunati lungo le correnti. In tutto questo mastodontico progetto, c’è solo un problemino: assieme ad aquile, beluga ed orsi, i salmoni sono all’apice della catena alimentare, collocati nella sfera di quegli animali marini “irrinunciabili”. L’iniziativa prevede l’estrazione di 1,5 miliardi di tonnellate di materiale e l’edificazione di un impianto elettrico di 250 megawatt, di modo che vengano alla luce delle enormi strutture in grado di smaltire i rifiuti tossici, intraprendendo una ...