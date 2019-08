Le previsioni meteo del weekend dal 31 agosto all' 1 settembre

previsioni meteo Settembre - l’Italia entra subito nel tunnel del maltempo : sarà subito Autunno [MAPPE] : Previsioni Meteo Settembre – Domenica inizierà l’Autunno Meteorologico 2019 e l’Italia si ritroverà subito nel tunnel del maltempo: già negli ultimi giorni abbiamo avuto piogge e temporali a più riprese su gran parte del Paese, ma anche una persistenza del gran caldo con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo dalle Alpi al Canale di Sicilia. Insomma, i tipici guasti di fine estate. La situazione ...

previsioni meteo 3/6 settembre : fase clou del maltempo con affondo nordatlantico e violenti temporali [MAPPE] : Che le condizioni del tempo vadano progressivamente deteriorandosi sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, oramai è un convincimento acquisito, data l’ostinazione dei maggiori centro di calcolo nel proporre simulazioni in questo senso. Ma, nel corso dei prossimi 7/8 giorni, mediamente all’insegna di cavi instabili nordatlantici e, quindi, con fenomeni temporaleschi diffusi, potrebbe configurarsi una fase, in ...

previsioni meteo fine settimana : si intensificano i temporali - domenica di maltempo su parte del Nord [MAPPE] : Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra ...

previsioni meteo : insistono temporali - specie pomeridiani su diverse aree. Locali fenomeni forti [MAPPE] : Il contesto generale, per quest’oggi, è mediamente anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. La pressione si è temporaneamente ristabilita anche alle quote medio-alte atmosferiche, intorno ai 5000m. Un po’ più in basso, però, soprattutto sui 3000m, resta una modesta circolazione ciclonica intorno un minimo collocato tra le isole maggiori. Struttura minimamente depressionaria ma che riesce a generare ...

previsioni meteo 30 agosto : temporali minacciano il Centro Nord - temperature in calo al Sud : Che tempo farà oggi, venerdì 30 agosto? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo al Nord, con temporali e grandine che cominciano a minacciare anche il Centro, in particolare l'Emilia Romagna. Piogge sparse anche al Sud, dove ci sarà anche un sensibile calo delle temperature. Ma il peggio deve ancora venire: nel weekend ci sarà un ribaltone autunnale.Continua a leggere

previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Venerdì 30 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente sereno o per lo più poco nuvoloso. Dal pomeriggio avremo lo sviluppo di nubi cumuliformi, con possibilità di rovesci sui settori Appenninici I Venti ...

previsioni meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...

Meteo - le previsioni di venerdì 30 agosto : Meteo, le previsioni di venerdì 30 agosto Piogge e temporali nell'arco della giornata sull'Emilia Romagna, sugli Appennini centrali, sulla Sardegna e sul Meridione. Stabile e sereno altrove. Temperature in aumento al Nord e al Centro, in calo al Sud. Massime comprese tra i 28 e i 34 gradi. LE previsioni Parole ...

previsioni meteo : il declino dell'estate - caldo ormai agli sgoccioli : Ora possiamo dirlo: il caldo intenso che attanaglia l'Italia da svariate settimane, tranne qualche breve parentesi fresca, ha ormai i giorni contati. L'afa, l'insopportabile calura che sta avvolgendo...

previsioni meteo : moderata alta pressione - ma ancora diffusa instabilità con temporali [DETTAGLI e MAPPE] : Le condizioni bariche per oggi, come del resto anche nei giorni passati, continuano a essere all’insegna di una moderata alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo, tuttavia scalfita da disturbi vorticosi in quota i quali hanno determinato una accesa instabilità temporalesca nei giorni passati e, diffusa, ancora oggi. Naturalmente si tratta di instabilità ancora una volta circoscritta essenzialmente ai rilievi, salvo qualche ...

previsioni meteo 29 agosto : temporali e nubifragi da nord a sud : Per la giornata di oggi giovedì 29 agosto le Previsioni meteo indicano una marcata instabilità atmosferica su tutta l'Italia con improvvisi temporali e nubifragi da nord a sud. Ad essere interessate saranno ancora Sicilia e Sardegna ma anche Calabria, Basilicata, Umbria e Abruzzo per le quali è stata diramata una allerta gialla.Continua a leggere

previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 29 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo parzialmente nuvoloso con possibili fenomeni localizzati nelle zone interne centro-meridionali. I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno ...

Le previsioni meteo per il weekend : piogge più diffuse sull’Italia - progressivo calo delle temperature [MAPPE e DETTAGLI] : Italia tuttora divisa, in questa fase di metà settimana, tra forte maltempo sulla Sardegna, decisa instabilità anche su diversi settori del Nordovest, localmente in Appennino e tanto sole e bel tempo sul resto del Paese, soprattutto caldo sopra norma con valori termici fino a +35°C/+ 36°C su diverse pianure. Lo scenario atmosferico, tuttavia, è destinato a cambiare anche in maniera drastica già nel corso dei prossimi giorni e poi via via nel ...

Meteo - le previsioni di giovedì 29 agosto : Meteo, le previsioni di giovedì 29 agosto Soleggiato al Nord, con possibili locali acquazzoni su Alpi, Prealpi e Appennino Emiliano. Meno bello sul resto del Paese: previste piogge e temporali in Sardegna, Sicilia, lungo l'Appennino e sulle zone interne del Centro. LE previsioni Parole chiave: ...