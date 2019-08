Le paure nascoste nel testo di Quelli Come Me dei Modà | nuovo singolo da Testa O Croce

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019)Me deianticipa l'uscita di. Il gruppo di Francesco Silvestre è pronto a tornare in radio dal 30 agosto con unbrano con il quale andranno ad anticipare il ritorno sul mercato discografico, che avverrà a 4 anni di distanza da Passione Maledetta. Dell'ultimo, racconta Francesco Silvestre: "me nasce nei bar di Milano, di notte. Non so se è capitato anche a voi di riuscire a confessare a qualche sconosciuto le vostre… A me capita spesso, al punto di chiedermimai, di certe cose, non riesco a parlarne nemmeno con gli amici più intimi. In questo viaggio notturno mi sono ritrovato a confidarmi con molte persone e il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi…me sono tanti". Il brano rappresenta il secondoestratto dadopo Quel Sorriso In Volto, con il quale ...

