Le notizie del giorno ore 15 | 30

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione politica in apertura con Movimento 5 Stelle si conclude il programma di consultazione del presidente incaricato contengono i partiti lungo colloquio delegazione della guidata da Zingaretti che ha chiesto un programma di svolta per il paese che apra una nuova stagione politica a partire dal taglio delle tasse per i salari medio-bassi e ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sono riprese questa mattina alle consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo la prima delegazione ricevuta d’acconto è quella di Fratelli d’Italia ed ha incontrato anche la lega senza Matteo Salvini che ieri ha rilanciato ad una manifestazione di piazza ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte Ha ripreso le consultazioni con i partiti in vista della formazione del nuovo governo prima la delegazione Fratelli d’Italia che ha annunciato posizione senza sconto alcuno al governo quindi poi è toccato alla Lega senza Salvini che espresso ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte Ha ripreso le consultazioni con i partiti in vista della formazione del nuovo governo prima la delegazione Fratelli d’Italia che ha annunciato posizione senza sconto alcuno al governo quindi poi è toccato alla Lega senza Salvini che espresso ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sono riprese questa mattina alle consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo la prima delegazione ricevuta d’acconto è quella di Fratelli d’Italia ed ha incontrato anche la lega senza Matteo Salvini che ieri ha rilanciato ad una manifestazione di piazza contro la ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sono riprese questa mattina alle consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo la prima delegazione ricevuta d’acconto è quella di Fratelli d’Italia ed ha incontrato anche la lega senza Matteo Salvini che ieri ha rilanciato ad una manifestazione di piazza contro la ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : CONTE LAVORA ALLA SQUADRA, LA LEGA AVVERTE "NON LASCEREMO LE PRESIDENZE DI COMMISSIONE" Il Carroccio promette battaglia in Parlamento. Il premier incaricato completa le consultazioni, Salvini e Meloni disertano. Il leghista Duringon: speriamo che l'esecutivo non trovi i voti per questo mercimonio. FdI: operazione ripugnante, faremo un'opposizione senza sconti. Patuanelli: incarico di prestigio a Di Maio e' garanzia di stabilita'. Renzi, la ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura quest’oggi riprendono le consultazioni delle premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza oggi incontri con i Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle anche la lega in appuntamento ma senza Matteo Salvini che gli è ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura questo oggi riprendono le consultazioni delle premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza oggi incontri con i Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle anche la lega in appuntamento ma senza Matteo Salvini che ieri ha lanciato ...

Formula 1 - pioggia di penalità in vista del Gp del Belgio : brutte notizie per Ricciardo e Hulkenberg : I due piloti della Renault pagheranno cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio per l’introduzione del motore Spec C Aumentano le penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio, i piloti della Renault infatti retrocederanno di cinque posizioni per l’introduzione del motore Spec C. Photo4 / LaPresse Si tratta della terza evoluzione di power unit per Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, giunti ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale un giorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo ha iniziato alle consultazioni che terminerà questo oggi quando incontrerà le delegazioni di Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle alle consultazioni andrà anche ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte oggi terminerà il giro di consultazioni iniziato ieri incontrando le delegazioni di Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle andrà anche la Rega ma senza Salvini che lancia una manifestazione contro il nuovo governo in programma il 19 ottobre a Roma iniziativa del centro-destra ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno dal re azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura alla politica con il conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo che non sarà un esecutivo contro ma un governo di novità assicurato il premier incaricato con te. a formarlo sulla base della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle PD basandosi su un lavoro uguaglianza Europa ...

Ultime notizie Roma del 30-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buongiorno dal re sessione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica con il conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo che non sarà un esecutivo contro ma un governo di novità assicurato il premier incaricato con te. a formarlo sulla base della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle basandosi su un lavoro uguaglianza Europa tra ...