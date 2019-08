Lady Diana e quei 4 minuti prima dello schianto : il racconto della guardia del corpo Trevor Rees-Jones : Trevor Rees Jones è l’unico sopravvissuto all’incidente automobilistico avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997 che costò la vita alla principessa Lady Diana. Insieme a lei quella notte morirono anche l’amante Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul. Attimi che in questi anni Trevor Ree Jones ha tentato disperatamente di ricostruire nella sua memoria. Quattro, fatali, minuti prima dello schianto di cui riesce a ricordare solo ...

Diana - La storia segreta di Lady D. : il film con Naomi Watts stasera su La5 : Il biopic ripercorre il periodo finale della vita della principessa e le sue due ultime storie d’amore.

Morte Lady Diana - la verità sul perché si trovava a Parigi : Lady Diana morì il 31 agosto 1997 a Parigi in un incidente stradale. Ma perché si trovava nella capitale francese? Il mistero è stato finalmente risolto. Qualche giorno prima la Principessa era infatti nel sud della Francia dove stava trascorrendo una vacanza sulla barca di Dodi Al-Fayed. Dunque, perché quella tappa nella Ville Lumière? Il vero motivo della presenza di Lady D a Parigi è emerso solo vent’anni dopo la sua Morte. A rivelarlo ...

Diana – La storia segreta di Lady D : trama e curiosità del film su La5 : Diana – La storia segreta di Lady D è il racconto degli ultimi due anni di vita di Diana Spencer, Principessa del Galles. Diretto da Oliver Hirschbiegel (candidato all’Oscar per La caduta), il film è tratto da una sceneggiatura dell’apprezzato drammaturgo Stephen Jeffreys (The Clink, The Libertine). L’appassionante storia d’amore tra la principessa e il chirurgo Hasnat racconta come la scoperta della vera felicità ...

Lady Diana - spunta una nuova verità sull’incidente mortale : Nuovi dettagli si aggiungono sulla morte di Lady Diana, scomparsa in un tragico incidente automobilistico a Parigi il 31 agosto 1997 a soli 36 anni. I particolari emersi potrebbero addirittura far riaprire il caso, secondo la stampa britannica. A rivelarli è un testimone oculare dello schianto, Le Van Thanh, che sarebbe stato a bordo della Uno, la vettura che inseguiva la Mercedes su cui si trovava la Principessa con Dodi Al-Fayed. Quella notte ...

“Era nel baratro”. Lady Diana - così William ha salvato Harry dopo la morte della mamma : Si sta avvicinando il giorno dell’anniversario della scomparsa di Lady Diana e si rincorrono le voci su quanto successe, nei giorni immediatamente successivi, a Palazzo Reale. Era il 31 agosto del 1997 e la Spencer aveva trentasei anni. Aveva ormai divorziato dal Principe ed era impegnata in una relazione sentimentale con Dodi Al-Fayed. Quella triste sera i due partono dall’Hotel Ritz di Parigi seguendo la riva destra della Senna. Lo schianto ...

Lady Diana - come William salvò Harry dopo la sua morte : Fu William a salvare Harry dopo la morte di Lady Diana, aiutandolo a superare il dolore per la scomparsa della madre. Lo racconta un documentario che svela, ancora una volta, i retroscena della morte della Principessa del Galles. Era il 31 agosto del 1997 quando Harry e William, che all’epoca erano solo dei bambini, vennero informati che la loro mamma era morta. Lady D morì tragicamente a Parigi, lontana dai suoi figli, dopo ...

Meghan Markle - il viaggio con Harry per ricordare Lady Diana : Lady Diana non è stata assolutamente dimenticata e fa ancora parte della vita di Harry e William. Meghan Markle, molto probabilmente per questa ragione, ha deciso così di intraprendere un importante viaggio dal punto di vista emotivo. Con il marito Harry e insieme al figlio Archie, Meghan si recherà infatti per la prima volta in assoluto nel luogo in cui è stata sepolta Lady Diana. I duchi di Sussex visiteranno Althorp nel Northamptons in ...

Meghan Markle - in pellegrinaggio con Harry per celebrare Lady Diana : Lady Diana è ancora estremamente presente nella vita di Harry e William. Sarà per questo motivo che Meghan Markle ha deciso di intraprende un viaggio dal grande valore emotivo. Insieme al marito Harry e al figlio Archie, Meghan visiterà, per la prima volta in assoluto, il luogo in cui è sepolta Lady Diana. Un gesto di grande significato e che testimonia quanto l’assenza di Diana pesi ancora molto nella vita di Harry. I duchi di Sussex, ...

Harry regala l’anello di Lady Diana a Kate e non a Meghan : Il Principe Harry ha deciso di regalare l’anello di Lady Diana da 300 mila sterline a Kate Middleton anziché a Meghan Markle. In questi giorni in Gran Bretagna non si parla d’altro che del gesto del duca di Sussex che ha lasciato tutti sorpresi. A rivelarlo alcune fonti di Corte in un documentario, uscito di recente, che racconta la vita di Lady Diana, ma anche il ricordo dei figli. Dopo la morte della Principessa del Galles, come è ...

“William e Harry furono costretti”. Lady Diana - il fratello svela la bugia sui funerali : Era il 6 settembre del 1997, precisamente alle 9.08, quando a Londra iniziarono i funerali di Lady Diana. Un corteo funebre che partì da Kensington Palace, la bara trasportata sopra un fusto di cannone, prima attraverso Hyde Park e poi St. James’s Palace. Qui il suo corpo rimase per cinque giorni prima di tornare a palazzo, con la cerimonia ufficiale che si tenne nell’Abbazia di Westminster. La commozione, non solo del Regno Unito, fu ...

Lady Diana - il fratello svela un retroscena sul funerale : Charles Spencer, fratello di Lady Diana, svela un retroscena sui funerali a 22 anni dalla scomparsa della Principessa del Galles. Era il 31 agosto 1997 quando Diana, che aveva compiuto da meno di due mesi 36 anni, morì a causa di un incidente stradale sotto il tunnel dell’Alma a Parigi. La Mercedes su cui viaggiava insieme al compagno Dodi Al-Fayed si schiantò contro un pilastro della galleria dopo una folle corsa per sfuggire ai paparazzi ...