La situazione politica spiegata ai bambini | il video virale di Giovanni Muciaccia

La situazione politica spiegata con una sbronza : Lega statalista contro Pd libertario: siamo a questo. Ogni tanto, per capire l’alta politica, bisogna curarsi de minimis, come ad esempio la storia della diciassettenne ricoverata per ubriachezza durante la festa dell’Unità di Lodi. La locale sezione della Lega ne ha approfittato per accusare il Pd